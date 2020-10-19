"Блок Кернеса – Успішний Харків" лідирує на виборах до харківської облради – РЕЙТИНГ
«Блок Кернеса – Успішний Харків» є лідером електоральних симпатій в Харківській області напередодні місцевих виборів.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 2-9 жовтня серед мешканців Харківської області, пише RegioNews.
Так, у рейтингу політичних сил до Харківської обласної ради лідирує партія "Блок Кернеса - Успішний Харків" з рейтингом 45,7% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором.
Далі – партія "Блок Світличної Разом!", яку готові підтримати 19,6%, "Опозиційна платформа – За життя" - з показником 13,7%, "Слуга народу" – 7,4%, "Європейська солідарність" – 4,2%, партія Шарія – 3,7%. Рейтинг інших партій – менше 2%. Не визначилися – близько 11%.
Нагадаємо, при погіршенні ситуації з COVID-19 у місцевих виборах готові взяти участь 46% громадян - Рейтинг.