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19 жовтня 2020, 17:46 4

"Блок Кернеса – Успішний Харків" лідирує на виборах до харківської облради – РЕЙТИНГ

19 жовтня 2020, 17:46 4
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За партію чинного мера Харкова готова віддати голоси майже половина виборців області
За партію чинного мера Харкова готова віддати голоси майже половина виборців області
Фото з відкритих джерел
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«Блок Кернеса – Успішний Харків» є лідером електоральних симпатій в Харківській області напередодні місцевих виборів.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" протягом 2-9 жовтня серед мешканців Харківської області, пише RegioNews.

Так, у рейтингу політичних сил до Харківської обласної ради лідирує партія "Блок Кернеса - Успішний Харків" з рейтингом 45,7% серед тих, хто буде голосувати та визначився із вибором.

Далі – партія "Блок Світличної Разом!", яку готові підтримати 19,6%, "Опозиційна платформа – За життя" - з показником 13,7%, "Слуга народу" – 7,4%, "Європейська солідарність" – 4,2%, партія Шарія – 3,7%. Рейтинг інших партій – менше 2%. Не визначилися – близько 11%.

Нагадаємо, при погіршенні ситуації з COVID-19 у місцевих виборах готові взяти участь 46% громадян - Рейтинг.

вибори партїї рейтинг Кернес Геннадій Слуга народа ОПЗЖ Харьків Харківська область Європейська солідарність Партія Шарія
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