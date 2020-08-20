У КОДА розповіли, у яких районах Київщини проводитимуться вибори депутатів

На базі ліквідованих райдержадміністрацій хочуть створити підрозділи РДА новоутворених районів

На базі ліквідованих райдержадміністрацій хочуть створити підрозділи РДА новоутворених районів

Утворення нових районів та ліквідація тих, що існують, забезпечить відповідність системи адміністративно-територіального устрою районного рівня України сучасним вимогам та європейським стандартам.

Як повідомляє RegioNews, про це заявив на брифінгу голова КОДА Василь Володін.

"Утворення нових районів та ліквідація тих, що існують, забезпечить відповідність системи адміністративно-територіального устрою районного рівня України сучасним вимогам та європейським стандартам, що сприятиме визначенню обґрунтованої територіальної основи для діяльності органів виконавчої влади та відповідних органів місцевого самоврядування. Вибори депутатів районних рад будуть проводитись у: Бучанському, Білоцерківському, Бориспільському, Броварському, Вишгородському, Обухівському, Фастівському районах", – сказав Володін.

З його слів, до створення спроможних територіальних громад значну частину послуг громадяни отримували у районних центрах. Наразі всі необхідні послуги будуть надаватись безпосередньо в об'єднаних територіальних громадах.

"Для забезпечення нерозривності надання послуг буде визначено перехідний період для передачі повноважень. На базі ліквідованих райдержадміністрацій планується створення структурних підрозділів РДА новоутворених районів", – сказав очільник ОДА.

Нагадаємо, найбільше громадян змінили виборчу адресу у Києві та області.