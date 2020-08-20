Зеленський на Херсонщині розносив листи пенсіонерам
20 серпня під час візиту в Херсонську область президент Володимир Зеленський проінспектував роботу "Укрпошти".
Про це у Facebook повідомила прессекретар президента Юлія Мендель, передає RegioNews.
Сьогодні Президент України Володимир Зеленський доставив пошту у село Херсонщини, перевіривши сам, як працює нова система, коли пенсії, ліки та пошту доставляють до будинків", - повідомила вона.
На відео видно, як президент з супроводом заходить у двір приватного будинку, в руках несе посилку.
Ліки замовляли? Довго чекали? А ціна?" - питаючи, звертається до господині будинку Зеленський.
Зеленський також запитав у місцевих жительок, чи насправді їм зручно і дешевше отримувати ліки через поштарів.
Нагадаємо, 20 серпня Зеленський прибув з робочою поїздкою до Херсонської області, він огляне об’єкти, які будуються в рамках програми "Велике будівництво”.