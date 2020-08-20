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20 серпня 2020, 17:30 9

Зеленський на Херсонщині розносив листи пенсіонерам

20 серпня 2020, 17:30 9
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Він відправився у село доставляти пошту
Він відправився у село доставляти пошту
Фото: скріншот відео
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20 серпня під час візиту в Херсонську область президент Володимир Зеленський проінспектував роботу "Укрпошти".

Про це у Facebook повідомила прессекретар президента Юлія Мендель, передає RegioNews.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський доставив пошту у село Херсонщини, перевіривши сам, як працює нова система, коли пенсії, ліки та пошту доставляють до будинків", - повідомила вона.

На відео видно, як президент з супроводом заходить у двір приватного будинку, в руках несе посилку.

Ліки замовляли? Довго чекали? А ціна?" - питаючи, звертається до господині будинку Зеленський.

Зеленський також запитав у місцевих жительок, чи насправді їм зручно і дешевше отримувати ліки через поштарів.

Нагадаємо, 20 серпня Зеленський прибув з робочою поїздкою до Херсонської області, він огляне об’єкти, які будуються в рамках програми "Велике будівництво”.

Також Зеленський представив кандидата на пост мера Херсона, ним став Юрій Кирилов.

Володимир Зеленський президент Херсон Укрпошта область
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