Зеленський на Херсонщині розносив листи пенсіонерам

Він відправився у село доставляти пошту

Він відправився у село доставляти пошту

Фото: скріншот відео

20 серпня під час візиту в Херсонську область президент Володимир Зеленський проінспектував роботу "Укрпошти".

Про це у Facebook повідомила прессекретар президента Юлія Мендель, передає RegioNews.

Сьогодні Президент України Володимир Зеленський доставив пошту у село Херсонщини, перевіривши сам, як працює нова система, коли пенсії, ліки та пошту доставляють до будинків", - повідомила вона.

На відео видно, як президент з супроводом заходить у двір приватного будинку, в руках несе посилку.

Ліки замовляли? Довго чекали? А ціна?" - питаючи, звертається до господині будинку Зеленський.

Зеленський також запитав у місцевих жительок, чи насправді їм зручно і дешевше отримувати ліки через поштарів.

Нагадаємо, 20 серпня Зеленський прибув з робочою поїздкою до Херсонської області, він огляне об’єкти, які будуються в рамках програми "Велике будівництво”.