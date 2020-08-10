На відкритті вінницьких фонтанів "Roshen” місцева "Євросолідарність" гульнула на $70 тисяч

На свято прибув навіть п`ятий президент України Петро Порошенко з дружиною

На свято прибув навіть п`ятий президент України Петро Порошенко з дружиною

Фото з відкритих джерел

Після завершення урочистостей вінницький осередок «Євросолідарності» відгуляв на шикарному корпоративі, який за найскромнішими оцінками, коштував не менше 70 тисяч доларів.

Про це пише Regionews з посиланням на видання "Вінницька хвиля".

За інформацією місцевого видання у корпоративі взяла участь Жанна Грушко – помічниця депутата ВР 8-го скликання Сергія Кудлаєнка (БПП), яку напередодні "виводив в люди" головний представник Порошенка на Вінниччині Андрій Гижко. Саме вона виклала в Instagram фото з дорогої гулянки.

На одному зі знімків "світська левиця" позує з ведучим Володимиром Остапчуком. Розмір гонорару ведучого, за інформацією видання, стартує від $7 тисяч.

Ще у $7 тисяч організаторам обійшлася ведуча - Ольга Цибульська. Вона ж і співала на корпоративі.

Також розважала вінницький бомонд Анастасія Каменських. Разом із групою підтанцьовки концерт, за даними "Вінницької хвилі", тривав понад дві години. Привезти Каменських та її групу обійшлося для партійних організаторів $15 тисяч.

Таким чином, не враховуючи їжу та оренду ресторану, тільки за зіркових гостей віддали близько $30 тисяч. Додавши витрати на ресторан, видання порахувало, що банкет обійшовся приблизно у $70 тисяч.

Про дотримання карантинних норм у розпал епідемії, як видно на фото, не йшлося.

Нагадаємо, у червні в Дніпрі "Слуги народу" шикарно пообідали в ресторані, порушуючи карантин.