16:24  10 серпня
Віталій Кличко пообіцяв малозабезпеченим захисні набори від COVID-19
15:46  10 серпня
У президента розповіли про початок другої хвилі епідемії коронавірусу
17:39  10 серпня
Від початку доби обстрілів на Донбасі не зафіксовано
UA | RU
UA | RU
10 серпня 2020, 19:08 7

На відкритті вінницьких фонтанів "Roshen” місцева "Євросолідарність" гульнула на $70 тисяч

10 серпня 2020, 19:08 7
Читайте также на русском языке
На свято прибув навіть п`ятий президент України Петро Порошенко з дружиною
На свято прибув навіть п`ятий президент України Петро Порошенко з дружиною
Фото з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Після завершення урочистостей вінницький осередок «Євросолідарності» відгуляв на шикарному корпоративі, який за найскромнішими оцінками, коштував не менше 70 тисяч доларів.

Про це пише Regionews з посиланням на видання "Вінницька хвиля".

За інформацією місцевого видання у корпоративі взяла участь Жанна Грушко – помічниця депутата ВР 8-го скликання Сергія Кудлаєнка (БПП), яку напередодні "виводив в люди" головний представник Порошенка на Вінниччині Андрій Гижко. Саме вона виклала в Instagram фото з дорогої гулянки.

На одному зі знімків "світська левиця" позує з ведучим Володимиром Остапчуком. Розмір гонорару ведучого, за інформацією видання, стартує від $7 тисяч.

Ще у $7 тисяч організаторам обійшлася ведуча - Ольга Цибульська. Вона ж і співала на корпоративі.

Також розважала вінницький бомонд Анастасія Каменських. Разом із групою підтанцьовки концерт, за даними "Вінницької хвилі", тривав понад дві години. Привезти Каменських та її групу обійшлося для партійних організаторів $15 тисяч.

Таким чином, не враховуючи їжу та оренду ресторану, тільки за зіркових гостей віддали близько $30 тисяч. Додавши витрати на ресторан, видання порахувало, що банкет обійшовся приблизно у $70 тисяч.

Про дотримання карантинних норм у розпал епідемії, як видно на фото, не йшлося.

Нагадаємо, у червні в Дніпрі "Слуги народу" шикарно пообідали в ресторані, порушуючи карантин.

карантин Вінниця Європейська солідарність Рошен вечірка
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
У президента розповіли про початок другої хвилі епідемії коронавірусу
10 серпня 2020, 15:46
У закритій на карантин лікарні Херсона на COVID-19 захворіли 16 медпрацівників
10 серпня 2020, 15:14
На місцевих виборах на Рівненщині найбільше шансів у "Слуги народу" - соцопитування
10 серпня 2020, 14:49
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
06 серпня 2020
Три білборди на місцевих виборах
04 серпня 2020
Анатолій Бондаренко йде на вибори. Чесний ролик
31 липня 2020
День полтавського бабака
Всі відео »
"За майбутнє": у Полтаві Коломойський "варить каву" з Мамаєм та УКРОПом
Депутати та латифундисти: кому належать автовокзали Київщини
Всі публікації »
Ігор Гришачов
Михайло Дяденко
Іван Галунга
Всі блоги »