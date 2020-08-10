На открытии винницких фонтанов "Roshen” местная "Евросолидарность" гульнула на $70 тысяч

На праздник прибыл даже пятый президент Украины Петр Порошенко с супругой

На праздник прибыл даже пятый президент Украины Петр Порошенко с супругой

Фото из открытых источников

После завершения торжеств винницкая ячейка «Евросолидарности» отгуляла на шикарном корпоративе, который по самым скромным оценкам, стоил не меньше 70 тысяч долларов.

Об этом пишет Regionews со ссылкой на издание "Винницкая волна".

По информации местного издания в корпоративе приняла участие Жанна Грушко – помощница депутата ВР 8-го созыва Сергея Кудлаенко (БПП), которую накануне "выводил в люди" главный представитель Порошенко в Винницкой области Андрей Гижко. Именно она выложила в Instagram фото с дорогой гулянки.

На одном из снимков "светская львица" позирует с ведущим Владимиром Остапчуком. Размер гонорара ведущего, по информации издания, стартует от $7 тысяч.

Еще в $7 тысяч обошлась организаторам ведущая - Ольга Цибульская. Она же и пела на корпоративе.

Также развлекала винницкий бомонд Анастасия Каменских. Вместе с группой подтанцовки концерт, по данным "Винницкой волны", продолжался более двух часов. Привезти Каменских и ее группу обошлось для партийных организаторов в $15 тысяч.

Таким образом, не учитывая еду и аренду ресторана, только за звездных гостей отдали около $30 тысяч. Добавив расходы на ресторан, издание посчитало, что банкет обошелся примерно в $70 тысяч.

О соблюдении карантинных норм в разгар эпидемии, как видно на фото, речь не шла.

Напомним, в июне в Днепре "Слуги народа" шикарно пообедали в ресторане, нарушая карантин.