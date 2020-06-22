У Дніпрі "Слуги народу" порушили карантин, розкішно пообідавши в ресторані

У закладі нардепів чекали заздалегідь, накривши стіл на 15 персон. Під приватний обід виділили цілий поверх

У закладі нардепів чекали заздалегідь, накривши стіл на 15 персон. Під приватний обід виділили цілий поверх

Фото: Дніпровська панорама

«Слуги» на чолі з лідером партії Олександром Корнієнком зібралися великою компанією в дніпровському елітному ресторані «Репортеръ», що належить місцевому бізнесмену, давньому другові олігарха Коломойського, Дмитру Погребову.

Про це пише RegioNews посиланням на видання 49000.com.ua.

Судячи з опублікованого відео, обідати "слуги" зібралися великою компанією. Крім Корнієнко в ресторані трапезував голова фракції "Слуга народу" у Верховній Раді Давид Арахамія, депутати від Дніпропетровщини Олександр Трухін, Кирило Нестеренко, Максим Бужанський і Денис Герман. З ними ж обідали голова Дніпропетровської облради Святослав Олійник та голова ОДА Олександр Бондаренко.

Видання Дніпровська панорама з власних джерел дізналася меню та вартість обіду порушників карантину.

Основними стравами на вибір стали сібас, запечений з сезонними овочами (390 грн за порцію), стейк з цвітної капусти з трюфельним соусом (210 грн), і телячі щічки зі шпинатом і трюфельним пюре (310 грн). На закуску, наприклад, пропонувалися делікатна композиція з вугра з гусячою печінкою (398 грн).

Загальна вартість банкету склала близько 14,5 тисяч грн.

В банкетному меню значився і стіл "для технічної підтримки" (5 осіб) — меню для цієї групи людей було набагато скромніше і втричі дешевше (трохи більше 3 тисяч грн).

Обідали "Слуги народу" усі разом, однак, відповідно до правил карантину, встановленими Кабінетом міністрів, за одним столом у закладі можуть перебувати не більше чотирьох осіб.

Крім того, спілкувалися представники президентської партії без масок, засобів індивідуального захисту не помітили також і на обслуговуючому персоналі.

Таким чином, нардепи порушили правила карантину, за що накладається штраф. Згідно з законодавством, вони повинні будуть заплатити від 17 до 34 тисяч гривень.

Нагадаємо, це вже не перше порушення карантину високопоставленими чиновниками і депутатами.

Раніше в ЗМІ з'явилися публікації про те, що заклад, який належить народному депутату від фракції "Слуга народу" Миколі Тищенка, обслуговує бізнесменів та політиків під час карантину.

Також 3 червня президент Зеленський випив кави в ресторані в Хмельницькому, сидячи за одним столом з ще 5 особами, в тому числі з головною ВП Єрмаком та головним санітарним лікарем Віктором Ляшко.