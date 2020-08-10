На місцевих виборах на Рівненщині найбільше шансів у "Слуги народу" - соцопитування

Пропрезидентська партія лідирує зі скромними 24,1% голосів

Пропрезидентська партія лідирує зі скромними 24,1% голосів

До місцевих рад можуть потрапити також «Європейська солідарність», «Батьківщина», "свобода", «Сила і честь» та Радикальна партія.

Про це пише Regionews з посиланням на дані соціологічного опитування, проведеного компанією "Вибір" в Рівненській області 1-4 серпня.

Обираючи політичну силу на виборах в місцеву раду, 46% опитаних скоріше підтримають національну партію, 38% – місцеву.

З тих, хто визначився з вибором рівняни б проголосували за такі партії:

"Слугу народу" – 24,1% виборців,

"Європейську Солідарність" – 19%,

"Батьківщину" – 13,8,

"Свободу" - 7,5%,

"Силу і честь" – 6,3%,

"Радикальну партію" – 5,3%.,

"Опозиційну платформу" – 4,4%.

Рейтинг інших партій менше 4%,

не визначилися із вибором – 12%.

Якби зараз вибирали міського голову Рівного, то для 38% опитаних було б важливим, щоб міський голова був позапартійним. Для 12% міський голова повинен представляти конкретну партію, для 49% ці мотиви неважливі.

Наявність політичного досвіду важлива для 50% опитаних, для 18% – нова людина без досвіду у місцевій політиці, для 31% - це не має значення.

Нагадаємо, учора місцеві ЗМІ повідомили, що Міський голова Рівного Хомко не братиме участі у наступних виборах мера.