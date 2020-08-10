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10 серпня 2020, 14:49 8

На місцевих виборах на Рівненщині найбільше шансів у "Слуги народу" - соцопитування

10 серпня 2020, 14:49 8
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Пропрезидентська партія лідирує зі скромними 24,1% голосів
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До місцевих рад можуть потрапити також «Європейська солідарність», «Батьківщина», "свобода", «Сила і честь» та Радикальна партія.

Про це пише Regionews з посиланням на дані соціологічного опитування, проведеного компанією "Вибір" в Рівненській області 1-4 серпня.

Обираючи політичну силу на виборах в місцеву раду, 46% опитаних скоріше підтримають національну партію, 38% – місцеву.

З тих, хто визначився з вибором рівняни б проголосували за такі партії:

  • "Слугу народу" – 24,1% виборців,
  • "Європейську Солідарність" – 19%,
  • "Батьківщину" – 13,8,
  • "Свободу" - 7,5%,
  • "Силу і честь" – 6,3%,
  • "Радикальну партію" – 5,3%.,
  • "Опозиційну платформу" – 4,4%.
  • Рейтинг інших партій менше 4%,
  • не визначилися із вибором – 12%.

Якби зараз вибирали міського голову Рівного, то для 38% опитаних було б важливим, щоб міський голова був позапартійним. Для 12% міський голова повинен представляти конкретну партію, для 49% ці мотиви неважливі.

Наявність політичного досвіду важлива для 50% опитаних, для 18% – нова людина без досвіду у місцевій політиці, для 31% - це не має значення.

Нагадаємо, учора місцеві ЗМІ повідомили, що Міський голова Рівного Хомко не братиме участі у наступних виборах мера.

вибори партїї рейтинг Слуга народа Рівне Батьківщина соціологія Європейська солідарність радикальна партія ВО Свобода
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