На місцевих виборах на Рівненщині найбільше шансів у "Слуги народу" - соцопитування
До місцевих рад можуть потрапити також «Європейська солідарність», «Батьківщина», "свобода", «Сила і честь» та Радикальна партія.
Про це пише Regionews з посиланням на дані соціологічного опитування, проведеного компанією "Вибір" в Рівненській області 1-4 серпня.
Обираючи політичну силу на виборах в місцеву раду, 46% опитаних скоріше підтримають національну партію, 38% – місцеву.
З тих, хто визначився з вибором рівняни б проголосували за такі партії:
- "Слугу народу" – 24,1% виборців,
- "Європейську Солідарність" – 19%,
- "Батьківщину" – 13,8,
- "Свободу" - 7,5%,
- "Силу і честь" – 6,3%,
- "Радикальну партію" – 5,3%.,
- "Опозиційну платформу" – 4,4%.
- Рейтинг інших партій менше 4%,
- не визначилися із вибором – 12%.
Якби зараз вибирали міського голову Рівного, то для 38% опитаних було б важливим, щоб міський голова був позапартійним. Для 12% міський голова повинен представляти конкретну партію, для 49% ці мотиви неважливі.
Наявність політичного досвіду важлива для 50% опитаних, для 18% – нова людина без досвіду у місцевій політиці, для 31% - це не має значення.
Нагадаємо, учора місцеві ЗМІ повідомили, що Міський голова Рівного Хомко не братиме участі у наступних виборах мера.