Вакарчук відкрив у Вінниці офіс місцевого осередку партії "Голос"

Головою Вінницької організації партії стала Олександра Устінова

Головою Вінницької організації партії стала Олександра Устінова

Фото: Facebook

Про це повідомляє пресслужба партії "Голос", передає RegioNews.

Головою Вінницького осередку стала народна депутатка родом з Вінниччини Олександра Устінова.

У партії заявили, що готують команду до місцевих виборів, зокрема, планують висувати кандидатів у міську раду Вінниці та висуватись у громадах.

Вінницький партактив приїхав особисто підтримати Святослав Вакарчук.

Олександра Устінова — це та людина, знайомством з якою я пишаюсь. Я дуже радий, що вона очолює це осередок", - сказав Вакарчук.

У свою чергу Устінова під час презентації осередку заявила, що Вінниця їй не байдужа і зараз "Голос” ретельно відбирає команду до місцевих виборів.

Я сама вінничанка, тому для мене було принципово, щоб тут у Вінниці наша команда йшла на вибори до місцевих рад. Зараз для нас не головне "забити" весь обласний список. Значно важливіше знайти якісних людей. Ми в першу чергу робимо ставку на тих, хто є професіоналами у своїй сфері, тих, які вже щось зробили для міста і для продовження позитивних змін. Їм треба заходити в місцеві ради", - сказала Олександра Устінова.

Серед пріоритетних напрямків діяльності партії у Вінниці її голова Кіра Рудик назвала розвиток IT-сфери, підтримку малого та середнього бізнесу та розвиток освітньої галузі.

Крім праймеріз під час місцевих виборів, керівництво партії "Голос" обіцяє проводити внутрішню перевірку кандидатів.

Олександра Устінова запевнила, що "Голос" не має амбіцій боротися за крісло вінницького міського голови, а планують обмежитися місцевими радами всіх рівнів.

Нагадаємо, лідер партії "Голос" Святослав Вакарчук 11 червня, оголосив про те, що покидає стіни Верховної ради.

18 червня Верховна Рада не дозволила народному депутату від фракції "Голос" Святославові Вакарчуку припинити депутатські повноваження.