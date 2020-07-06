В рейтинге кандидатов в мэры Винницы лидирует Сергей Моргунов – СОЦИС
Среди партий в Виннице пока побеждает партия бывшего мэра и премьер-министра «Украинская стратегия Владимира Гройсмана»
Об этом пишет RegioNews ссылкой на результаты исследования СОЦИС.
Бесспорным лидером, которому пока нет альтернатив на выборах винничане считают действующего мэра – Сергея Моргунова. В июне его рейтинг составлял 54%. Ни один из остальных предложенных кандидатов не набрал даже 5% предпочтений избирателей.
Что касается партий, то винничане значительно потеряли доверие к "Слуге народа" и действующего президента. Зато в лидеры вырывается партия бывшего мэра Винницы и экс-премьера Владимира Гройсмана "Украинская стратегия Владимира Гройсмана"
Соціополітичні настрої у Вінниці та областіОпубліковано Сергієм Маламурою Понеділок, 6 липня 2020 р.
Напомним, сегодня, 6 июля, Святослав Вакарчук открыл в Виннице офис местного отделения партии "Голос".
Сегодня же стало известно, что "Партия винничан" будет выдвигать на выборах кандидатов до всех ОТГ области.