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06 июля 2020, 18:00 1

В рейтинге кандидатов в мэры Винницы лидирует Сергей Моргунов – СОЦИС

06 июля 2020, 18:00 1
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Среди партий в Виннице пока побеждает партия бывшего мэра и премьер-министра «Украинская стратегия Владимира Гройсмана»

Об этом пишет RegioNews ссылкой на результаты исследования СОЦИС.

Бесспорным лидером, которому пока нет альтернатив на выборах винничане считают действующего мэра – Сергея Моргунова. В июне его рейтинг составлял 54%. Ни один из остальных предложенных кандидатов не набрал даже 5% предпочтений избирателей.

Что касается партий, то винничане значительно потеряли доверие к "Слуге народа" и действующего президента. Зато в лидеры вырывается партия бывшего мэра Винницы и экс-премьера Владимира Гройсмана "Украинская стратегия Владимира Гройсмана"

Соціополітичні настрої у Вінниці та області

Опубліковано Сергієм Маламурою Понеділок, 6 липня 2020 р.

Напомним, сегодня, 6 июля, Святослав Вакарчук открыл в Виннице офис местного отделения партии "Голос".

Сегодня же стало известно, что "Партия винничан" будет выдвигать на выборах кандидатов до всех ОТГ области.

выборы рейтинг партия мэр Винница социология Моргунов Сергей Кандидат Владимир Гройсман
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