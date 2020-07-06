В рейтинге кандидатов в мэры Винницы лидирует Сергей Моргунов – СОЦИС

Действующий городской голова получил более 50% поддержки среди опрошенных горожан

Действующий городской голова получил более 50% поддержки среди опрошенных горожан

Среди партий в Виннице пока побеждает партия бывшего мэра и премьер-министра «Украинская стратегия Владимира Гройсмана»

Об этом пишет RegioNews ссылкой на результаты исследования СОЦИС.

Бесспорным лидером, которому пока нет альтернатив на выборах винничане считают действующего мэра – Сергея Моргунова. В июне его рейтинг составлял 54%. Ни один из остальных предложенных кандидатов не набрал даже 5% предпочтений избирателей.

Что касается партий, то винничане значительно потеряли доверие к "Слуге народа" и действующего президента. Зато в лидеры вырывается партия бывшего мэра Винницы и экс-премьера Владимира Гройсмана "Украинская стратегия Владимира Гройсмана"

Соціополітичні настрої у Вінниці та області Опубліковано Сергієм Маламурою Понеділок, 6 липня 2020 р.

Напомним, сегодня, 6 июля, Святослав Вакарчук открыл в Виннице офис местного отделения партии "Голос".

Сегодня же стало известно, что "Партия винничан" будет выдвигать на выборах кандидатов до всех ОТГ области.