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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
18 червня 2020, 16:44 3

У Вінницького митрополита ПЦУ виявили коронавірус

18 червня 2020, 16:44 3
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Зараження підтвердили під час планового лікування хронічної хвороби
Зараження підтвердили під час планового лікування хронічної хвороби
Фото: ПЦУ
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У керуючого Вінницько-Барською єпархією Православної церкви України митрополита Симеона виявили COVID-19.

Про це повідомляється на сайті єпархії, передає RegioNews.

В єпархії повідомляють, що митрополит Симеон проходить курс лікування під наглядом вінницьких лікарів.

Особи, які мали з ним безпосередні контакти, а також співробітники єпархії та священнослужителі кафедрального собору здали тести на коронавірус. У приміщеннях храму проведено необхідні дезінфекційні заходи", - йдеться в повідомленні.

У єпархії закликали людей бути обережними і дотримуватися карантинних обмежень.

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Нагадаємо, 18 червня в Україні новий антирекорд: за добу коронавірусом захворіло 829 осіб.

Згідно із найгіршим сценарієм реагування на поширення COVID-19 в Україні, в деяких областях вже з 22 червня можуть ввести жорсткий карантин.

коронавірус Вінниця церква пцу
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