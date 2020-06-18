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Игорь Пилипенко Редактор [email protected]
18 июня 2020, 16:44 3

В Винницкого митрополита ПЦУ обнаружили коронавирус

18 июня 2020, 16:44 3
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Заражение подтвердили во время планового лечения хронической болезни
Фото: ПЦУ
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В управляющего Винницко-Барской епархией Православной церкви Украины митрополита Симеона обнаружили COVID-19.

Об этом сообщается на сайте епархии, передает RegioNews.

В епархии сообщают, что митрополит Симеон проходит курс лечения под наблюдением винницких врачей.

Лица, которые имели с ним непосредственные контакты, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора сдали тесты на коронавирус. В помещениях храма проведены необходимые дезинфекционные мероприятия", - говорится в сообщении.

В епархии призывали людей быть осторожными и соблюдать правила карантина.

Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, 18 июня в Украине новый антирекорд: за сутки коронавирусом заболело 829 человек.

Согласно наихудшему сценарию реагирования на распространение COVID-19 в Украине, в некоторых областях уже с 22 июня могут ввести жесткий карантин.

коронавирус Винница церковь пцу
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