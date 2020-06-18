В Винницкого митрополита ПЦУ обнаружили коронавирус
В управляющего Винницко-Барской епархией Православной церкви Украины митрополита Симеона обнаружили COVID-19.
Об этом сообщается на сайте епархии, передает RegioNews.
В епархии сообщают, что митрополит Симеон проходит курс лечения под наблюдением винницких врачей.
Лица, которые имели с ним непосредственные контакты, а также сотрудники епархии и священнослужители кафедрального собора сдали тесты на коронавирус. В помещениях храма проведены необходимые дезинфекционные мероприятия", - говорится в сообщении.
В епархии призывали людей быть осторожными и соблюдать правила карантина.
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
Напомним, 18 июня в Украине новый антирекорд: за сутки коронавирусом заболело 829 человек.
Согласно наихудшему сценарию реагирования на распространение COVID-19 в Украине, в некоторых областях уже с 22 июня могут ввести жесткий карантин.