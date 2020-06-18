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18 червня 2020, 14:59 4

На Миколаївщині зафіксували новий спалах коронавіруса

18 червня 2020, 14:59 4
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Останні три доби нових випадків не реєстрували
Останні три доби нових випадків не реєстрували
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У Миколаївській області станом на 18 червня виявлено 15 нових підтверджених випадків COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.

Всього зареєстровано 338 випадків, з них працівників закладів охорони здоров'я - 56. Найбільше у містах Миколаїв - 63, Южноукраїнськ та Домановському районі - по 66 випадків", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в останні три доби в області не фіксувалося жодного випадку хворих на COVID-19.

Раніше повідомлялося, що найбільше нових випадків виявили у Львівській області - 171, Закарпатській - 74, Рівненській - 73, Вінницькій - 63 р. і в Києві - 58.

У Миколаївській області нових випадків COVID-19 не виявили.

коронавірус Миколаївська ОДА карантин пандемія хворі
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