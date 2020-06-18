На Миколаївщині зафіксували новий спалах коронавіруса

Останні три доби нових випадків не реєстрували

Останні три доби нових випадків не реєстрували

У Миколаївській області станом на 18 червня виявлено 15 нових підтверджених випадків COVID-19.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Миколаївської ОДА.

Всього зареєстровано 338 випадків, з них працівників закладів охорони здоров'я - 56. Найбільше у містах Миколаїв - 63, Южноукраїнськ та Домановському районі - по 66 випадків", - йдеться в повідомленні.

Наголошується, що в останні три доби в області не фіксувалося жодного випадку хворих на COVID-19.

Раніше повідомлялося, що найбільше нових випадків виявили у Львівській області - 171, Закарпатській - 74, Рівненській - 73, Вінницькій - 63 р. і в Києві - 58.

У Миколаївській області нових випадків COVID-19 не виявили.