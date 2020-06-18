На Одещині закрили цілий район на карантин

Заборонені перевезення та робота ринків

Заборонені перевезення та робота ринків

Фото: odessa.online

У зв'язку з поширенням COVID-19 в області, регіональна комісія з ТЕБ і НС ухвалила рішення закрити на карантин Болградський район Одеської області.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Болградської РДА.

З 18 червня у Болградському районі посилені заходи щодо протидії поширенню COVID-19. Таке рішення прийняла комісія з ТЕБ та НС райдержадміністрації з огляду на те, що на території району зареєстровано 84 випадки захворювання", - йдеться в повідомленні.

Так, до окремого розпорядження в районі заборонені регулярні і нерегулярні пасажирські перевезення, а з 22 червня також заборонена робота ринків та суб'єктів господарювання, де приймають відвідувачів, у тому числі підприємств громадського харчування (ресторанів, кафе, літніх майданчиків тощо), закладів культури, торгівельного та побутового обслуговування населення.

За словами голови Одеської ОДА Максима Куцого, протягом тижня на 130 осіб зросла кількість хворих COVID-19 в області, причому найбільші осередки зафіксовані в Одесі - 291, в Болградському та Подільському районах - відповідно 84 і 447. Загальна кількість пацієнтів досягає 1161, "активних" випадків - 648, одужали 513 чоловік.

Раніше повідомлялося, що станом на ранок 18 червня в країні вже 34 063 хворих коронавірусом, за добу зафіксували 829 нових випадків. Внаслідок хвороби в цілому померли 966 осіб, з них 23 за останню добу.