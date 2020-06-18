Ремонт доріг замість боротьби з коронавірусом: Рада ухвалила зміни до бюджету

Кошти виділять з фонду боротьби з COVID-19

Кошти виділять з фонду боротьби з COVID-19

Фото: з відкритих джерел

Верховна Рада України ухвалила проєкт закону №3509 про внесення змін до закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік".

Відповідний законопроєкт підтримав 331 народний депутат, повідомляє RegioNews.

Метою розробки законопроєкту є забезпечення можливості спрямування коштів фонду боротьби із гострою респіраторною хворобою COVID-19 та її наслідками на такі заходи з подолання наслідків пандемії, як поліпшення транспортного сполучення, будівництво, реконструкцію і ремонт автомобільних доріг загального користування державного значення.

Так, прийняття проєкту закону призведе до позитивного соціально-економічного ефекту для держави, а саме:

буде стимулювати додатковий попит на продукцію галузей економіки у розмірі 25 375,0 млн грн;

підвищить надходження всіх видів податків та обов'язкових платежів до бюджетів усіх рівнів у розмірі близько 7 554,5 млн. грн.;

збільшить обсяг доходів зайнятого населення на суму 1 831,4 млн грн;

підвищить інвестиційну здатність дорожніх підприємств (планові накопичення) на суму 239,2 млн грн.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада України не підтримала оновлену Програму діяльності Кабінету міністрів України №3330 від 12.06.2020 року. Відхилення програми означає, що Кабмін не отримав річний імунітет.