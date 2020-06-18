В Україні новий антирекорд: за добу коронавірусом захворіло 829 осіб

Вже третій день поспіль у МОЗ фіксують антирекорд за COVID-19

Вже третій день поспіль у МОЗ фіксують антирекорд за COVID-19

Станом на ранок 18 червня в країні вже 34 063 хворих коронавірусом, за добу зафіксували 829 нових випадків. Внаслідок хвороби у цілому померли 966 осіб, з них 23 за останню добу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Моз. Найбільш зараженими регіонами залишаються Чернівецька область - 4135 випадків, місто Київ - 4084 випадків, Львівська область - 3398 випадків. Найбільше нових випадків виявили у Львівській області - 171, Закарпатській - 74, Рівненській - 73, Вінницькій - 63 і в місті Києві - 58. У Миколаївській області нових випадків COVID-19 не виявили. За весь час пандемії COVID-19 в Україні одужало 15447 осіб. Ситуація в регіонах: Вінницька область — 1563 випадку;

Волинська область — 1610 випадків;

Дніпропетровська область — 1021 випадок;

Донецька область — 349 випадків;

Житомирська область — 1154 випадку;

Закарпатська область — 1882 випадку;

Запорізька область — 541 випадок;

Івано-Франківська область — 1893 випадку;

Кіровоградська область — 604 випадку;

Київ р. — 4084 випадку;

Київська область — 2119 випадків;

Львівська область — 3398 випадків;

Луганська область — 68 випадків;

Миколаївська область — 323 випадку;

Одеська область — 1188 випадків;

Полтавська область — 287 випадків;

Рівненська область — 2572 випадку;

Сумська область — 236 випадків;

Тернопільська область — 1542 випадку;

Харківська область — 1707 випадків;

Херсонська область — 184 випадки;

Хмельницька область — 587 випадків;

Чернівецька область — 4135 випадків;

Черкаська область — 568 випадків;

Чернігівська область — 448 випадків. Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні. Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

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