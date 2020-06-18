В Україні новий антирекорд: за добу коронавірусом захворіло 829 осіб
Станом на ранок 18 червня в країні вже 34 063 хворих коронавірусом, за добу зафіксували 829 нових випадків. Внаслідок хвороби у цілому померли 966 осіб, з них 23 за останню добу.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Моз.
Найбільш зараженими регіонами залишаються Чернівецька область - 4135 випадків, місто Київ - 4084 випадків, Львівська область - 3398 випадків.
Найбільше нових випадків виявили у Львівській області - 171, Закарпатській - 74, Рівненській - 73, Вінницькій - 63 і в місті Києві - 58.
У Миколаївській області нових випадків COVID-19 не виявили.
За весь час пандемії COVID-19 в Україні одужало 15447 осіб.
Ситуація в регіонах:
- Вінницька область — 1563 випадку;
- Волинська область — 1610 випадків;
- Дніпропетровська область — 1021 випадок;
- Донецька область — 349 випадків;
- Житомирська область — 1154 випадку;
- Закарпатська область — 1882 випадку;
- Запорізька область — 541 випадок;
- Івано-Франківська область — 1893 випадку;
- Кіровоградська область — 604 випадку;
- Київ р. — 4084 випадку;
- Київська область — 2119 випадків;
- Львівська область — 3398 випадків;
- Луганська область — 68 випадків;
- Миколаївська область — 323 випадку;
- Одеська область — 1188 випадків;
- Полтавська область — 287 випадків;
- Рівненська область — 2572 випадку;
- Сумська область — 236 випадків;
- Тернопільська область — 1542 випадку;
- Харківська область — 1707 випадків;
- Херсонська область — 184 випадки;
- Хмельницька область — 587 випадків;
- Чернівецька область — 4135 випадків;
- Черкаська область — 568 випадків;
- Чернігівська область — 448 випадків.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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