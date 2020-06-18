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В Україні новий антирекорд: за добу коронавірусом захворіло 829 осіб
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18 червня 2020, 09:49 16

В Україні новий антирекорд: за добу коронавірусом захворіло 829 осіб

18 червня 2020, 09:49 16
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Станом на ранок 18 червня в країні вже 34 063 хворих коронавірусом, за добу зафіксували 829 нових випадків. Внаслідок хвороби у цілому померли 966 осіб, з них 23 за останню добу.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Моз.

Найбільш зараженими регіонами залишаються Чернівецька область - 4135 випадків, місто Київ - 4084 випадків, Львівська область - 3398 випадків.

Найбільше нових випадків виявили у Львівській області - 171, Закарпатській - 74, Рівненській - 73, Вінницькій - 63 і в місті Києві - 58.

У Миколаївській області нових випадків COVID-19 не виявили.

За весь час пандемії COVID-19 в Україні одужало 15447 осіб.

Ситуація в регіонах:

  • Вінницька область — 1563 випадку;
  • Волинська область — 1610 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1021 випадок;
  • Донецька область — 349 випадків;
  • Житомирська область — 1154 випадку;
  • Закарпатська область — 1882 випадку;
  • Запорізька область — 541 випадок;
  • Івано-Франківська область — 1893 випадку;
  • Кіровоградська область — 604 випадку;
  • Київ р. — 4084 випадку;
  • Київська область — 2119 випадків;
  • Львівська область — 3398 випадків;
  • Луганська область — 68 випадків;
  • Миколаївська область — 323 випадку;
  • Одеська область — 1188 випадків;
  • Полтавська область — 287 випадків;
  • Рівненська область — 2572 випадку;
  • Сумська область — 236 випадків;
  • Тернопільська область — 1542 випадку;
  • Харківська область — 1707 випадків;
  • Херсонська область — 184 випадки;
  • Хмельницька область — 587 випадків;
  • Чернівецька область — 4135 випадків;
  • Черкаська область — 568 випадків;
  • Чернігівська область — 448 випадків.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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