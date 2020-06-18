У деяких областях 22 червня можуть повернути жорсткий карантин - МОЗ

15 областей підпадають під умови посилення карантинних обмежень

15 областей підпадають під умови посилення карантинних обмежень

Фото: скріншот відео

Згідно із найгіршим сценарієм реагування на поширення COVID-19 в Україні, в деяких областях вже з 22 червня можуть ввести жорсткий карантин.

Про це повідомив під час брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, у випадку погіршення ситуації в тому чи іншому регіоні, карантин доведеться посилювати.

Графік показує, при якому сценарії і як буде впроваджуватися адаптивний карантин на території країни. Ми не говоримо, що вже через два тижні ми будемо закривати країну на карантин. Цей графік показує, що в деяких областях нашої країни жорсткий карантин може бути введений з 22 червня. Динаміка зростання може це показати", - сказав Ляшко.

Він також не відкидає ймовірність, що Україна зможе пройти літо без жорсткого карантину.

Ми можемо 3-4 місяці прожити без карантину. Головне-дотримуватися санітарних норм і м'яко виходити з карантину. Якщо цього не робити, ми можемо запускати вже певні області в карантин, в тому числі і жорсткий карантин", - додав Ляшко.

Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)

Нагадаємо, 18 червня в Україні новий антирекорд: за добу коронавірусом захворіло 829 осіб.