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Ігор Пилипенко Редактор [email protected]
18 червня 2020, 11:09 16

У деяких областях 22 червня можуть повернути жорсткий карантин - МОЗ

18 червня 2020, 11:09 16
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Згідно із найгіршим сценарієм реагування на поширення COVID-19 в Україні, в деяких областях вже з 22 червня можуть ввести жорсткий карантин.

Про це повідомив під час брифінгу головний санітарний лікар Віктор Ляшко, передає RegioNews.

За його словами, у випадку погіршення ситуації в тому чи іншому регіоні, карантин доведеться посилювати.

Графік показує, при якому сценарії і як буде впроваджуватися адаптивний карантин на території країни. Ми не говоримо, що вже через два тижні ми будемо закривати країну на карантин. Цей графік показує, що в деяких областях нашої країни жорсткий карантин може бути введений з 22 червня. Динаміка зростання може це показати", - сказав Ляшко.

Він також не відкидає ймовірність, що Україна зможе пройти літо без жорсткого карантину.

Ми можемо 3-4 місяці прожити без карантину. Головне-дотримуватися санітарних норм і м'яко виходити з карантину. Якщо цього не робити, ми можемо запускати вже певні області в карантин, в тому числі і жорсткий карантин", - додав Ляшко.

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Нагадаємо, 18 червня в Україні новий антирекорд: за добу коронавірусом захворіло 829 осіб.

Україна карантин МОЗ Віктор Ляшко регіони
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