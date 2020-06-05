Міський голова Жмеринки поновився на посаді через Верховний суд

Анатолій Кушнір також заявив про участь у наступних місцевих виборах

Фото: Анатолій Кушнір Facebook

Анатолій Кушнір також заявив про участь у наступних місцевих виборах

Міський голова Жмеринки Вінницької області Анатолій Кушнір довів у Верховному суді незаконність рішення Жмеринської міської ради про припинення повноважень мера

Постанову Верховного суду про поновлення на посаді сам Анатолій Кушнір опублікував на своїй сторінці у Facebook, пише RegioNews.

У коментарі виданню "Місто над Бугом" Анатолій Кушнір зазначив, що планує йти на місцеві вибори восени цього року.

Я йду на вибори з командою партії "Українська стратегія" Володимира Гройсмана. Будемо підбирати тих людей, з якими у нас сходяться цілі й задачі", - розповів Кушнір.

Як відомо, у травні 2018 року на позачерговій сесії Жмеринської міської ради 26 із 35 депутатів проголосували за припинення повноважень міського голови Анатолія Кушніра.

Мер назвав це рішення неправомірним і подав до суду. Судова тяганина тривала два роки і 4 червня суд задовольнив повністю касаційну скаргу.

Читайте також: На Вінниччині створять Штаб порятунку від політиків