Городской голова Жмеринки восстановился в должности через Верховный суд

Анатолий Кушнир также заявил об участии в предстоящих местных выборах

Фото: Анатолий Кушнир Facebook

Анатолий Кушнир также заявил об участии в предстоящих местных выборах

Городской голова Жмеринки Винницкой области Анатолий Кушнир доказал в Верховном суде незаконность решения Жмеринской городского совета о прекращении полномочий мэра

Постановление Верховного суда о возобновлении на должности сам Анатолий Кушнир опубликовал на своей странице в Facebook, пишет RegioNews.

В комментарии изданию "Город над Бугом" Анатолий Кушнир отметил, что планирует идти на местные выборы осенью этого года.

Я иду на выборы с командой партии "Украинская стратегия" Владимира Гройсмана. Будем подбирать тех людей, с которыми у нас сходятся цели и задачи", - рассказал Кушнир.

Как известно, в мае 2018 года на внеочередной сессии Жмеринской городского совета 26 из 35 депутатов проголосовали за прекращение полномочий городского головы Анатолия Кушнира.

Мэр назвал это решение неправомерным и подал в суд. Судебная тяжба длилась два года и 4 июня суд полностью удовлетворил кассационную жалобу.

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