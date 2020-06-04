Суд скасував рішення про арешт Богатирьової
Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скасувала запобіжний захід у вигляді утримання під вартою з альтернативою внесення застави екс-міністру охорони здоров'я Раїсі Богатирьовій.
Про це повідомляє пресслужба ВАКС, передає RegioNews.
За результатами судового розгляду суд скасував ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва та відмовив у задоволенні клопотання про застосування до підозрюваної запобіжного заходу", - йдеться в повідомленні.
У ВАКС зазначають, що таке рішення прийняте через те, що прокуратура Києва допустила грубі порушення при врученні повідомлення про підозру.
Порушення норм КПК України стали підставою для скасування ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 28.08.2019 та відмови у задоволенні клопотання про обрання запобіжного заходу", - додали в антикорупційному суді.
Раїсу Богатирьову восени 2014 року оголосили в розшук, її звинувачують в розтраті 63,5 млн гривень під час закупівлі імунобіологічних препаратів та лікарських засобів, а також 279 млн гривень при закупівлі інсулінів.
Нагадаємо, 50 народних депутатів України намагаються оскаржити в Конституційному суді закон про амністію учасників протестів на Майдані в 2013-2014 роках.
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