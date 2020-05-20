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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
20 травня 2020, 18:25 5

На Вінниччині створять Штаб порятунку від політиків

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20 травня 2020, 18:25 5
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Про створення штабу заявив громадський рух "Ми – Вінничани!”
Фото: https://www.facebook.com/VinnychanuXXI
Про створення штабу заявив громадський рух "Ми – Вінничани!”

“Вінничани” протиставили себе всім діючим політикам та партіям і оголосили свою позицію щодо фінансування руху.

Наразі члени руху "Ми - вінничани" шукають приміщення для штабу організації у Вінниці.

Про це йдеться на сторінці "Вінничан" у Facebook.

Ми шукаємо приміщення під штаб. Поки що назвемо його "Штабом порятунку Вінниччини від політиків”, згодом трансформуємо його в громадську приймальню, місце зустрічі з активістами, волонтерами та усіма вінничанами, а пізніше у виборчий штаб", - йдеться у дописі.

Також "вінничани” анонсували створення аналогічних хабів по кожному району області.

Крім того, члени руху акцентували увагу на тому, що на відміну від політичних партій, їх не фінансують олігархи, корупційні бізнесмени, колишні президенти, прем’єр-міністри та старі політики з чиновниками.

Все що ми будемо робити до перемоги на місцевих виборах і після неї може підтримуватись і фінансуватись лише самими вінничанами, інакше чим ми будемо відрізнятись від партії Зеленського, Порошенка, Тимошенко, Гройсмана, Ляшка енд Ко?" - написали "Вінничани".

Друзі! Прийшов час переходити від слів до справи. Одними дописами в соцмережах ситуацію змінити неможливо. Як ви...

Опубліковано Ми - Вінничани Середа, 20 травня 2020 р.

В іншому пості адміни групи заперечили інформацію про те, що їхній рух – це політичний проект Володимира Гройсмана та Петра Порошенка.

Ну що друзі! Пішла брехня по селі. Наша з вами активність не залишилась непоміченою. Соцмережі почали спамити...

Опубліковано Ми - Вінничани Вівторок, 19 травня 2020 р.

Нагадаємо, як писало RegioNews раніше, у соцмережах з'явилася група "Діти Моргунова", яка поширює фейки про мера Вінниці і його команду.

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Вінниця вибори штаб громадський рух політика
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