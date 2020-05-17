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Валерія Ясницька журналіст [email protected]
17 травня 2020, 18:59 5

Депутатку Вінницької міської ради судитимуть за бійку

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17 травня 2020, 18:59 5
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Наталії Панчук загрожують виправні роботи або ж обмеження волі
Фото: Влада Вінниці
Наталії Панчук загрожують виправні роботи або ж обмеження волі

У Вінниці «підняли» справу про бійку між двома депутатками міської ради трирічної давнини

Прокуратура підписала підозру представниці "Європейської стратегії" Наталії Панчук в умисному нанесенні легких тілесних ушкоджень, що спричинило короткочасний розлад здоров’я або незначну втрату працездатності. Їй загрожує штраф, виправні роботи або обмеження волі.

Про це повідомляє видання "Влада Вінниці", пише RegioNews.

Про перегляд справи клопотали народні депутати Олег Мейдич і Максим Пашковський.

Ще 28 квітня 2017 року між двома депутатами міської ради, Ганною Давиденко та Наталією Панчук, виник конфлікт. Стосунки з’ясовували з допомогою кулаків. Депутатку Панчук зі струсом головного мозку та забоєм м’яких тканин, а депутатку Давиденко з забоєм грудної клітини тоді забрали до лікарні.

Незважаючи на те, що обидві особи мали понести відповідальність за правопорушення, Ганні Давиденко суд призначив 1700грн штрафу. А депутатка Наталія Панчук залишилася тоді без покарання.

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Вінниця горсовет бійка депутат
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