"Слуги народу" ще не визначилися з кандидатом у мери Херсона – нардеп Дубінський

Олександр Дубінський спростував інформацію про ймовірного кандидата від "Слуги народу” в очільники Херсона

На фото: Садіяр Мамедов

Олександр Дубінський спростував інформацію про ймовірного кандидата від "Слуги народу” в очільники Херсона

За інформацією місцевих ЗМІ «Слуги народу» хочуть висунути кандидатом у мери місцевого бізнесмена Садіяра Мамедова.

Інформація про кандидатуру Садіяра Мамедова є неправдивою, повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп Олександр Дубінський, куратор Херсонської області від "Слуг народу".

У херсонських ЗМІ пишуть, що ми ("Слуга народу”- ред.) визначилися з кандидатом у мери Херсона. За допомогою цієї новини просувають у кандидати якогось Мамедова. Ця інформація не відповідає дійсності”, – написав Дубінський.

Напередодні у місцевих ЗМІ Херсона почали розповсюджувати меседж, що начебто президентська партія вже визначилась з кандидатом на пост голови Херсонської міської ради і цим кандидатом є Садіяр Мамедов.

Довідка:

Мамедов Садіяр Мухтасович, 46 років.

Народився в к/с ім. Калініна Янгіюльського району Ташкентської області, громадянин України, освіта вища, директор, ТОВ "Євро-стиль", член ГО "Народний мер Херсона".

Засновник благодійного фонду Садіяра Мамедова.

У 2019-му балотувався до Верховної Ради України по мажоритарному округу (самовисування), але програв.

Як мажоритарник балотувався до міської ради Херсона від БПП але теж не був обраним.

Також читайте: Мер Дніпра Філатов балотуватиметься на другий строк



