"Слуги народу" ще не визначилися з кандидатом у мери Херсона – нардеп Дубінський
За інформацією місцевих ЗМІ «Слуги народу» хочуть висунути кандидатом у мери місцевого бізнесмена Садіяра Мамедова.
Інформація про кандидатуру Садіяра Мамедова є неправдивою, повідомив у своєму телеграм-каналі нардеп Олександр Дубінський, куратор Херсонської області від "Слуг народу".
У херсонських ЗМІ пишуть, що ми ("Слуга народу”- ред.) визначилися з кандидатом у мери Херсона. За допомогою цієї новини просувають у кандидати якогось Мамедова. Ця інформація не відповідає дійсності”, – написав Дубінський.
Напередодні у місцевих ЗМІ Херсона почали розповсюджувати меседж, що начебто президентська партія вже визначилась з кандидатом на пост голови Херсонської міської ради і цим кандидатом є Садіяр Мамедов.
Довідка:
Мамедов Садіяр Мухтасович, 46 років.
Народився в к/с ім. Калініна Янгіюльського району Ташкентської області, громадянин України, освіта вища, директор, ТОВ "Євро-стиль", член ГО "Народний мер Херсона".
Засновник благодійного фонду Садіяра Мамедова.
У 2019-му балотувався до Верховної Ради України по мажоритарному округу (самовисування), але програв.
Як мажоритарник балотувався до міської ради Херсона від БПП але теж не був обраним.
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