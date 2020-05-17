Депутата Винницкого городского совета будут судить за драку

Наталье Панчук грозят исправительные работы или ограничение свободы

Фото: Власть Винницы

Наталье Панчук грозят исправительные работы или ограничение свободы

В Виннице «подняли» дело о драке между двумя депутатами городского совета трехлетней давности

Прокуратура подписала подозрение представительнице "Европейской стратегии" Наталье Панчук в умышленном нанесении легких телесных повреждений, что повлекло кратковременное расстройство здоровья или незначительную потерю трудоспособности. Ей грозит штраф, исправительные работы или ограничение свободы.

Об этом сообщает издание "Власти Винницы", пишет RegioNews.

О пересмотре дела ходатайствовали народные депутаты Олег Мейдич и Максим Пашковский.

Еще 28 апреля 2017 года между двумя депутатами городского совета, Анной Давиденко и Натальей Панчук, возник конфликт. Отношения выясняли с помощью кулаков. Депутатку Панчук с сотрясением головного мозга и ушибом мягких тканей, а депутатку Давыденко с ушибом грудной клетки тогда забрали в больницу.

Несмотря на то, что обе должны были понести ответственность за правонарушения, Анне Давиденко суд назначил 1700 грн штрафа. А депутат Наталья Панчук осталась тогда без наказания.

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