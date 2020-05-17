Мер Дніпра Філатов балотуватиметься на другий строк

Борис Філатов вважає, що має шанси перемогти вдруге

Фото: сайт міста Дніпро

Борис Філатов вважає, що має шанси перемогти вдруге

Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що знову буде балотуватися на посаду мера.

Про це він розповів у інтерв’ю Радіо Свобода, пише RegioNews.

Я це підтверджую… Я хочу закінчити те, що розпочав. Я йду на вибори, і, сподіваюся, що мої земляки нададуть мені мандат довіри на другу каденцію... У мене є для цього шанси, і це показує не тільки моє внутрішнє світосприйняття, але зокрема й соціологія", – сказав Філатов.

Борис Філатов також сказав, що Офіс президента не пробував домовлятися з ним щодо спільних дій на місцевих виборах.

Довідка:

Мер Дніпра, мільйонер Борис Філатов тривалий час працював юристом у команді олігарха Ігоря Коломойського, а коли останній був призначений головою Дніпропетровської ОДА, став його заступником. У 2014-му Філатов був обраний до Верховної Ради за мажоритарним округом, а в 2015 році став мером Дніпропетровська, нині – Дніпра.

Раніше мер Дніпра Борис Філатов відправив на допомогу буковинським медикам лікарів із Дніпра для боротьби з коронавірусом.

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