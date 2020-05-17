Мер Дніпра Філатов балотуватиметься на другий строк
Міський голова Дніпра підтвердив свої амбіції на другу мерську каденцію
Міський голова Дніпра Борис Філатов повідомив, що знову буде балотуватися на посаду мера.
Про це він розповів у інтерв’ю Радіо Свобода, пише RegioNews.
Я це підтверджую… Я хочу закінчити те, що розпочав. Я йду на вибори, і, сподіваюся, що мої земляки нададуть мені мандат довіри на другу каденцію... У мене є для цього шанси, і це показує не тільки моє внутрішнє світосприйняття, але зокрема й соціологія", – сказав Філатов.
Борис Філатов також сказав, що Офіс президента не пробував домовлятися з ним щодо спільних дій на місцевих виборах.
Довідка:
Мер Дніпра, мільйонер Борис Філатов тривалий час працював юристом у команді олігарха Ігоря Коломойського, а коли останній був призначений головою Дніпропетровської ОДА, став його заступником. У 2014-му Філатов був обраний до Верховної Ради за мажоритарним округом, а в 2015 році став мером Дніпропетровська, нині – Дніпра.
Раніше мер Дніпра Борис Філатов відправив на допомогу буковинським медикам лікарів із Дніпра для боротьби з коронавірусом.
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