У вінницьких райлікарнях забирають апарати ШВЛ для обласного центру
Про це на своїй сторінці у Facebook написала народна депутатка Ірина Борзова.
"Департамент охорони здоров’я Вінницької ОДА робить так, щоб люди вмирали.
Рішення керівництва призведуть до трагічних наслідків", - пише нардепка.
"Вінницька область отримала від держави дві партії вантажу засобів захисту та медичного обладнання для боротьби з коронавірусом, але на деякі районні лікарні дали лиш по 500 рукавиць. Ні респіраторів, ні захисних костюмів для медиків, ні обладнання ДОЗ, не передав. Розподілили як хотіли. Інформацію спочатку приховали, а потім показали що передали на 8 лікарень, які визначені базовими для лікування COVID-19. Інші залишились без державної допомоги", - розповідає депутатка.
За інформацією Ірини Борзової, дійшло навіть до того, що керівниця обласного департаменту охорони здоров’я телефонує до головних лікарів райлікарень і вимагає віддати у Вінницю апарати ШВЛ, які є в райцентрах. Тим, хто не виконає наказу, погрожують покаранням.
Народна депутатка стверджує, що без дозволу департаменту охорони здоров’я у райони за хворими не виїжджає навіть швидка допомога:
"Розкажу приклад, який був в одній з районних лікарень. До медиків поступила жінка з підозрою на коронавірус. Лікарня не входить до переліку 8 базових, де надають допомогу з COVID-19. Для пацієнтки викликали швидку, щоб госпіталізували до інфекційного відділення вінницької лікарні, але "швидка" без дозволу Департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, за пацієнтом не їде!!! Жінка-пацієнтка 8 годин очікувала, поки її госпіталізували! На щастя дослідження на коронавірус показали негативний результат. А якби вона була інфікована, скільки контактних осіб могли захворіти, поки чекали "дозволу" ДОЗ?", - наводить приклад пані Ірина.
Нардепка кілька днів тому направила звернення на голову Вінницької ОДА, в якому просила проінформувати про кількість обладнання, яке область отримала в рамках державної допомоги для боротьби з коронавірусом, у які лікарні області розподілили медобладнання і засоби захисту та яку кількість. Офіційну відповідь Ірина Борзова поки що так і не отримала.
Департамент охорони здоров’я Вінницької ОДА робить так, щоб люди вмирали.Рішення керівництва призведуть до трагічних...Опубліковано Ірина Борзова Народний депутат України Середа, 1 квітня 2020 р.
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