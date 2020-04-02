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Валерия Ясницкая
журналист
02 апреля 2020, 10:41 10

В винницких райбольницах забирают аппараты ИВЛ для областного центра

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02 апреля 2020, 10:41 10
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Винницкая область получила от государства две партии груза средств защиты и медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом, но на некоторые районные больницы дали только по 500 перчаток. Ни респираторов, ни защитных костюмов для медиков, ни оборудования департамент здравоохранения не передал
Фото: Shutterstock
Винницкая область получила от государства две партии груза средств защиты и медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом, но на некоторые районные больницы дали только по 500 перчаток. Ни респираторов, ни защитных костюмов для медиков, ни оборудования департамент здравоохранения не передал

Об этом на своей странице в Facebook написала народный депутат Ирина Борзова.

"Департамент здравоохранения Винницкой ОГА делает так, чтобы люди умирали.
Решение руководства приведут к трагическим последствиям", - пишет нардеп.

"Винницкая область получила от государства две партии груза средств защиты и медицинского оборудования для борьбы с коронавирусом, но на некоторые районные больницы дали только по 500 перчаток. Ни респираторов, ни защитных костюмов для медиков, ни оборудования ДОЗ, не передал. Распределили как хотели. Информацию сначала скрыли, а потом показали что передали на 8 больниц, которые определены базовыми для лечения COVID-19. Другие остались без государственной помощи", - рассказывает депутат.

По информации Ирины Борзовой, дошло даже до того, что руководитель областного департамента здравоохранения звонит главных врачей райбольниц и требует отдать в Винницу аппараты ИВЛ, которые есть в райцентрах. Тем, кто не выполнит приказа, угрожают наказанием.

Народный депутат утверждает, что без разрешения департамента здравоохранения в районы за больными не выезжает даже скорая помощь:

"Расскажу пример, который был в одной из районных больниц. К медикам поступила женщина с подозрением на коронавирус. Больница не входит в перечень 8 базовых, где оказывают помощь с COVID-19. Для пациентки вызвали скорую, чтобы госпитализировали в инфекционное отделение винницкой больницы, но скорая без разрешения Департамента здравоохранения облгосадминистрации, за пациентом не едет!!! Женщина-пациентка 8 часов ждала, пока ее госпитализировали! К счастью исследования на коронавирус показали отрицательный результат. А если бы она была инфицирована, сколько контактных лиц могли заболеть, пока ждали "разрешения" ДОЗ?", - приводит пример Ирина.

Нардеп несколько дней назад направила обращение на главу Винницкой ОГА, в котором просила проинформировать о количестве оборудования, которое область получила в рамках государственной помощи для борьбы с коронавирусом, в какие больницы области распределили медоборудование и средства защиты и какое количество. Официальный ответ Ирина Борзова пока так и не получила.

Департамент здравоохранения Винницкой ОГА делает так, чтобы люди умирали.Решение руководства приведут к трагическим...

Опубликовано Ирина Борзова Народный депутат Украины Среда, 1 апреля 2020 г.

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