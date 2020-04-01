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01 квітня 2020, 18:24 4

У лікарні Мелітополя головний лікар заразився коронавірусом, а його заступниця в реанімації

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01 квітня 2020, 18:24 4
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Головний лікар мелітопольської міської лікарні та його заступник заразилися коронавірусом COVID-19
Фото: unsplash
Головний лікар мелітопольської міської лікарні та його заступник заразилися коронавірусом COVID-19

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на видання Наш город.

Головний лікар Багатопрофільної лікарні інтенсивних методів лікування та швидкої медичної допомоги Віталій Гадомський заразився коронавірусом. Вірус підхопила і його заступниця, жінка перебуває в реанімації.

Ізолювати довелося і 12 медиків, які контактували з головним лікарем. На офіційному сайті ТМО відповідної інформації немає.

Зараз визначаються всі контактуєчі особи. За даними ЗМІ, з Віталієм Гадомским контактували кілька членів місцевого виконкому. Також звучала неофіційна інформація, що заразився коронавірусом і депутат Мелітопольської міськради Владислав Сакун.

В Мелітопольській міськраді раніше повідомляли, що за минулу добу коронавірус лабораторно підтверджено у чотирьох жителів міста.

"Двоє госпіталізовані в інфекційний стаціонар і отримують відповідне лікування. Ще два пацієнти знаходяться на самоізоляції, спостерігаються своїми сімейними лікарями та отримують лікування в домашніх умовах. Стан пацієнтів оцінюється як легкого та середнього ступеня тяжкості. Штучної вентиляції легень ніхто не потребує", – йдеться в повідомленні.

Загалом за інформацією Запорізького обласного лабораторного центру МОЗ України, 1 квітня в Запорізькій області зареєстровано 18 лабораторно підтверджених випадків захворювання COVID-19.


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