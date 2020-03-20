Зеленський призначив ще трьох голів РДА на Вінниччині
Про це йдеться на сторінці Офіційного інтернет-представництва Президента України, передає RegioNews.
Згідно із розпорядженням №201/2020-рп від 19 березня 2020 року, головою Ямпільської районної державної адміністрації Вінницької області призначено Майорову Людмилу Олександрівну.
Головою Мурованокуриловецької районної державної адміністрації Вінницької області призначено Петренка Ярослава Валерійовича, згідно із розпорядженням Президента України №199/2020-рп від 19 березня 2020 року.
Могилів-Подільську районну державну адміністрацію Вінницької області очолить Гоцуляк Михайло Іванович, згідно із розпорядженням Глави держави №198/2020-рп від 19 березня поточного року.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Нагадаємо, також Україна домовилась з Канадою про взаємну евакуацію громадян, а з Угорщиною та Польщею - про транзитні коридори, якими українці зможуть повернутись додому.
19 березня прикордонники здійснили оформлення 27,5 тисячі осіб. 18 березня в Україну повернулись близько 20 тисяч українців.
Відправка потягу Рига - Київ для евакуації українців, які залишилися на території Латвії планується на 21-22 березня.
- 19:57 20 березня В Італії новий рекорд смертності від коронавірусу
- 19:44 20 березня Коронавірус не обійде Україну стороною - Глава МОЗ
- 19:11 20 березня Уряд ввів режим надзвичайної ситуації в Києві та ще двох областях
- 18:52 20 березня У Львові зафіксували перший випадок коронавірусу
- 18:40 20 березня Візити Путіна в Крим – це ознака невпевненості - Кулеба
- 18:39 20 березня На Донбасі під обстрілами отримали поранення троє українських військових
- 15:37 20 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус
- 19:10 19 березня Зник хлопчик, звуть Сашко, працює головою Миколаївської ОДА
- 13:00 18 березня Коломойського просять посунутися: в боротьбу за Рівненську облраду вступив Фірташ
- 12:00 20 березня "Постапокаліпсис" у Нових Санжарах: без "халявного" 4G, проте з огірками
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу