Зеленський призначив ще трьох голів РДА на Вінниччині

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення голів Ямпільської, Мурованокуриловецької і Могилів-Подільської райдержадміністрацій

Фото: Офіс Президента

Президент України Володимир Зеленський підписав укази про призначення голів Ямпільської, Мурованокуриловецької і Могилів-Подільської райдержадміністрацій

Про це йдеться на сторінці Офіційного інтернет-представництва Президента України, передає RegioNews.

Згідно із розпорядженням №201/2020-рп від 19 березня 2020 року, головою Ямпільської районної державної адміністрації Вінницької області призначено Майорову Людмилу Олександрівну.

Головою Мурованокуриловецької районної державної адміністрації Вінницької області призначено Петренка Ярослава Валерійовича, згідно із розпорядженням Президента України №199/2020-рп від 19 березня 2020 року.

Могилів-Подільську районну державну адміністрацію Вінницької області очолить Гоцуляк Михайло Іванович, згідно із розпорядженням Глави держави №198/2020-рп від 19 березня поточного року.

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Нагадаємо, також Україна домовилась з Канадою про взаємну евакуацію громадян, а з Угорщиною та Польщею - про транзитні коридори, якими українці зможуть повернутись додому.

19 березня прикордонники здійснили оформлення 27,5 тисячі осіб. 18 березня в Україну повернулись близько 20 тисяч українців.

Відправка потягу Рига - Київ для евакуації українців, які залишилися на території Латвії планується на 21-22 березня.