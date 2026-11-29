Фото: ДСНС

Вдень 29 листопада ворог знову атакував Вінниччину. Пошкоджений житловий сектор однієї з громад поблизу Вінниці

Про це повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталія Заболотна, передає RegioNews.

Внаслідок атаки загинули чоловік та жінка. Ще одна людина зазнала легких травм.

Пошкоджений житловий будинок, поруч із ним загорілися два мікроавтобуси.

Рятувальники ліквідували пожежу. На місці працюють всі відповідні служби.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада російські війська атакували Вінницьку область. Були пошкоджені підприємство, гаражі та автомобілі.