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20 березня 2020, 13:04 13

Україна и Канада домовилися про взаємну евакуацію громадян

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20 березня 2020, 13:04 13
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Президент України Володимир Зеленський домовився з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо про взаємну евакуацію громадян
Президент України Володимир Зеленський домовився з прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо про взаємну евакуацію громадян

Як передає RegioNews, про це повідомив Зеленський у своєму відеозверненні 20 березня.

"З прем'єр-міністром Канади Джастіном Трюдо ми домовилися про повернення українців і канадців додому найближчим часом", - сказав гарант.

За його словами, евакуюватимуть тих громадян, які дійсно цього потребують.

"З Угорщиною та Польщею ми домовилися про транзитні коридори, якими наші люди зможуть повернутися додому, а ще ми взаємодіємо з польською залізницею", - уточнив він.

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Нагадаємо, 19 березня прикордонники здійснили оформлення 27,5 тисячі осіб.

18 березня в Україну повернулись близько 20 тисяч українців.

Відправка потягу Рига - Київ для евакуації українців, які залишилися на території Латвії планується на 21-22 березня.


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