П’ятий рік повномасштабної війни. А військові та їхні родини знову змушені жебракувати/порушувати перед владою питання підвищення грошового забезпечення

П’ятий рік повномасштабної війни. А військові та їхні родини знову змушені жебракувати/порушувати перед владою питання підвищення грошового забезпечення

Ілюстративне фото: АрміяInform

Знову напередодні ухвалення державного бюджету. Знову публічний розголос. Знову необхідність пояснювати державі, чому її військові заслуговують на гідну оплату служби.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький заявив, що уряд шукає можливості підвищити мінімальне грошове забезпечення військовослужбовців, але для цього потрібні десятки мільярдів гривень щомісяця. Також нагадав про наявність бойових та додаткових виплат.

Міністерство оборони, своєю чергою, знову опрацьовує це питання.

Але ми вже це проходили.

Минулого року у відповідь на суспільний запит щодо підвищення зарплат військовим нам запропонували механізм нових контрактів. Згодом, за часів Федорова, презентували нову контрактну модель та систему мотиваційних виплат.

Однак до системного підвищення базового грошового забезпечення ці контракти фактично не мали АБСОЛЮТНО НІЯКОГО стосунку.

Зміна умов контракту, додаткові винагороди за виконання завдань та підвищення базового грошового забезпечення – це різні речі.

Бойові виплати – це компенсація за підвищений ризик для життя, а не аргумент проти підвищення основної зарплати військового.

До того ж гроші, які військовослужбовець отримував у 2022 році, та аналогічна сума наприкінці 2026-го мають зовсім різну купівельну спроможність.

І це навіть без урахування того, що військові постійно витрачають власне грошове забезпечення на ремонт автомобілів, спорядження, обладнання, ПАЛЬНЕ ЯКЕ ПО 100 ГРИВЕНЬ ЗА ЛІТР та інші потреби своїх підрозділів.

Військовий отримує гроші від держави, щоб потім за ці ж гроші забезпечувати виконання завдань цієї ж держави.

Наскільки абсурдною є сама нормалізація цього явища?

І якщо ми знову говоримо про відсутність фінансового ресурсу, то де результати комплексного кадрового та функціонального аудиту війська?

Не чергової формальної перевірки документів, а реального зрізу чисельності, функціоналу, компетенцій, навантаження та ефективності використання особового складу. Зокрема, у штабах та органах військового управління.

Скільки людей фактично проходять службу, а скільки лише числяться у військових частинах?

Скільки посад існують через об’єктивну військову необхідність, а скільки через інерцію системи, дублювання функцій та застарілі управлінські процеси?

Скільки адміністративної роботи сьогодні можна автоматизувати?

Скільки офіцерських посад дійсно потребують відповідного звання, компетенцій та рівня грошового забезпечення?

Ще у 2024 році сам Генеральний штаб заявляв про наміри скоротити свою штатну чисельність на 60% у межах реорганізації та усунути дублювання функцій.

У 2026 році правоохоронці продовжують викривати схеми фіктивного проходження військової служби та незаконного отримання виплат.

То якими є результати цих перевірок? Який реальний масштаб проблеми? Який фінансовий ресурс можна вивільнити завдяки усуненню зловживань та оптимізації структури?

Безумовно, сучасна армія потребує професійних штабів, логістики, медиків, інженерів, аналітиків, зв’язківців та інших спеціалістів забезпечення. Їхня робота є невіддільною складовою обороноздатності.

Але необхідно відрізняти забезпечення бойових підрозділів від забезпечення існування самої бюрократичної системи.

Вислуга років, звання чи багаторічне перебування на посаді самі собою не є показниками ефективності.

Армія не повинна утримувати посади лише тому, що вони десятиліттями існували у штатному розписі. Особливо якщо їхній функціонал зводиться до перекладання паперів з одного стосу в інший в званні генерал майора часів СРСР, дублювання звітності та створення роботи заради роботи.

Необхідно провести оцінку відповідності посад сучасним умовам війни, усунути фіктивне проходження служби, оптимізувати надлишковий адміністративний апарат та визначити реальні можливості перерозподілу фінансового ресурсу.

Це не замінить необхідності збільшувати фінансування грошового забезпечення, але дозволить предметно говорити про ефективність використання вже наявних коштів.

Ми вже в грудні 2026 року. І військові та їхні сім’ї знову змушені стукати в усі двері, створювати суспільний резонанс і вимагати того, що мало б бути одним із першочергових завдань держави в умовах великої війни.

Найбільший абсурд полягає в тому, що саме люди, завдяки яким ця держава продовжує існувати, економіка – функціонувати, державні установи – працювати, а мільйони українців – жити своїм життям, зокрема і з "бронями" і довідками, досі змушені доводити, що вони мають бути в пріоритеті.

Не після всіх інших.

Не за залишковим принципом.

Не тоді, коли знайдеться додатковий фінансовий ресурс.

А в ПРІОРИТЕТІ.

Питання не в тому, що поліцейські, вчителі, лікарі чи інші працівники не заслуговують на підвищення зарплат. Заслуговують. Питання в тому, чому в країні, яка веде війну за власне існування, військові щоразу ризикують залишитися позаду.

Гідне грошове забезпечення військовослужбовців – це не благодійність, не привілей і не прояв доброї волі уряду. Це відповідальність держави перед людьми, на яких тримається її існування.

Це питання обороноздатності, мотивації, збереження кадрового потенціалу війська, довіри до держави та справедливості щодо військових і їхніх родин.

І якщо держава вимагає від людини виконання найвищого обов’язку, аж до ризику втратити власне життя, то й сама держава повинна виконувати свої зобов’язання перед цією людиною.

Військові не повинні щороку виборювати право на гідне грошове забезпечення ще й у власної держави.