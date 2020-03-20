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20 марта 2020, 17:39

Зеленский назначил еще трех глав РГА в Винницкой области

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20 марта 2020, 17:39
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Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении председателей Ямпольской, Мурованокуриловецкой и Могилев-Подольской райгосадминистраций
Фото: Офіс Президента
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении председателей Ямпольской, Мурованокуриловецкой и Могилев-Подольской райгосадминистраций

Об этом говорится на странице Официального интернет-представительства Президента Украины, передает RegioNews.

Согласно распоряжению №201/2020-рп от 19 марта 2020 года, председателем Ямпольской районной государственной администрации Винницкой области назначена Майорова Людмила Александровна.

Председателем Мурованокуриловецкой районной государственной администрации Винницкой области назначен Петренко Ярослав Валерьевич, согласно распоряжению Президента Украины №199/2020-рп от 19 марта 2020 года.

Могилев-Подольскую районную государственную администрацию Винницкой области возглавит Гоцуляк Михаил Иванович, согласно распоряжению главы государства №198 / 2020-рп от 19 марта текущего года.

Как писали RegioNews ранее, по состоянию на 18 марта в Винницкой области с подозрением на Covid -19 госпитализированы два человека, еще у четверых жителей региона смертельно опасной инфекции лабораторные анализы не обнаружили.

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Напомним, также Украина договорилась с Канадой о взаимной эвакуации граждан, а с Венгрией и Польшей - о транзитные коридоры, которыми украинцы смогут вернуться домой.

19 марта пограничники осуществили оформление 27,5 тысячи человек. 18 марта в Украину вернулись почти 20 тысяч человек.

Отправка поезда Рига - Киев для эвакуации украинцев, которые остались на территории Латвии планируется на 21-22 марта


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