Зеленский назначил еще трех глав РГА в Винницкой области

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении председателей Ямпольской, Мурованокуриловецкой и Могилев-Подольской райгосадминистраций

Фото: Офіс Президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о назначении председателей Ямпольской, Мурованокуриловецкой и Могилев-Подольской райгосадминистраций

Об этом говорится на странице Официального интернет-представительства Президента Украины, передает RegioNews.

Согласно распоряжению №201/2020-рп от 19 марта 2020 года, председателем Ямпольской районной государственной администрации Винницкой области назначена Майорова Людмила Александровна.

Председателем Мурованокуриловецкой районной государственной администрации Винницкой области назначен Петренко Ярослав Валерьевич, согласно распоряжению Президента Украины №199/2020-рп от 19 марта 2020 года.

Могилев-Подольскую районную государственную администрацию Винницкой области возглавит Гоцуляк Михаил Иванович, согласно распоряжению главы государства №198 / 2020-рп от 19 марта текущего года.

Как писали RegioNews ранее, по состоянию на 18 марта в Винницкой области с подозрением на Covid -19 госпитализированы два человека, еще у четверых жителей региона смертельно опасной инфекции лабораторные анализы не обнаружили.

Читайте также: Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)

Напомним, также Украина договорилась с Канадой о взаимной эвакуации граждан, а с Венгрией и Польшей - о транзитные коридоры, которыми украинцы смогут вернуться домой.

19 марта пограничники осуществили оформление 27,5 тысячи человек. 18 марта в Украину вернулись почти 20 тысяч человек.

Отправка поезда Рига - Киев для эвакуации украинцев, которые остались на территории Латвии планируется на 21-22 марта