Зеленский назначил еще трех глав РГА в Винницкой области
Об этом говорится на странице Официального интернет-представительства Президента Украины, передает RegioNews.
Согласно распоряжению №201/2020-рп от 19 марта 2020 года, председателем Ямпольской районной государственной администрации Винницкой области назначена Майорова Людмила Александровна.
Председателем Мурованокуриловецкой районной государственной администрации Винницкой области назначен Петренко Ярослав Валерьевич, согласно распоряжению Президента Украины №199/2020-рп от 19 марта 2020 года.
Могилев-Подольскую районную государственную администрацию Винницкой области возглавит Гоцуляк Михаил Иванович, согласно распоряжению главы государства №198 / 2020-рп от 19 марта текущего года.
Как писали RegioNews ранее, по состоянию на 18 марта в Винницкой области с подозрением на Covid -19 госпитализированы два человека, еще у четверых жителей региона смертельно опасной инфекции лабораторные анализы не обнаружили.
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Напомним, также Украина договорилась с Канадой о взаимной эвакуации граждан, а с Венгрией и Польшей - о транзитные коридоры, которыми украинцы смогут вернуться домой.
19 марта пограничники осуществили оформление 27,5 тысячи человек. 18 марта в Украину вернулись почти 20 тысяч человек.
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