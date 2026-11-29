Фото: поліція

ДТП сталася в ніч на 28 листопада у селі Бояни Чернівецького району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

Місцевий житель не впорався з керуванням автомобілем BMW та врізався в електроопору.

Від отриманих травм 20-річний юнак загинув на місці. Тіло загиблого направили на судмедекспертизу.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження.

Нагадаємо, ввечері 28 листопада на Закарпатті 17-річний водій збив велосипедиста та протягнув його кілька метрів. Від отриманих травм чоловік загинув.