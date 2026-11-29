Фото: ДСНС

Вранці 29 листопада російські війська атакували Житомирську та Коростенську громади Житомирської області

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Виникли пожежі на територіях торговельного об'єкта та автозаправної станції. Також пошкоджена недобудована споруда.

Внаслідок російської атаки постраждала одна людина.

Рятувальники ліквідували обидві пожежі. Піротехніки ДСНС обстежили територію на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, вдень 29 листопада російські війська завдали удару безпілотником по Немишлянському району Харкова. Постраждали 11 людей, серед них двоє дітей.