Чергове вибачення Зеленського та питання відповідальності перед українцями
Пишуть, що після отриманого прочухана Зеленський вибачився перед Мелоні за те, що не повідомив про атаку на російський корвет «Меркурій» в Бенгазі, хоча публічно заявив, що партнери були в курсі
Пишуть, що після отриманого прочухана Зеленський вибачився перед Мелоні за те, що не повідомив про атаку на російський корвет «Меркурій» в Бенгазі, хоча публічно заявив, що партнери були в курсі
Ну, що можна сказати? Мелоні стала третьою, перед ким вибачився наш потужний шоумен.
Першим був Кадиров, потім Трамп, а тепер і прем’єр-міністр Італії отримала вибачення.
Єдине, що перед Кадировим він вибачився публічно, перед Трампом епістолярно, а перед Мелоні – особисто.
А за травневі шашлики він вибачитися ще не хоче? Чи такі дрібниці, на думку шоумена не варті вибачень?
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