український політик, громадський діяч, фігурант антикорупційних розслідувань, колишній народний депутат України VIII скликання, з кінця лютого по кінець грудня 2014 року — речник «Правого сектора».

Чергове вибачення Зеленського та питання відповідальності перед українцями

Пишуть, що після отриманого прочухана Зеленський вибачився перед Мелоні за те, що не повідомив про атаку на російський корвет «Меркурій» в Бенгазі, хоча публічно заявив, що партнери були в курсі

Пишуть, що після отриманого прочухана Зеленський вибачився перед Мелоні за те, що не повідомив про атаку на російський корвет «Меркурій» в Бенгазі, хоча публічно заявив, що партнери були в курсі

Фото: ОП

Ну, що можна сказати? Мелоні стала третьою, перед ким вибачився наш потужний шоумен. Першим був Кадиров, потім Трамп, а тепер і прем’єр-міністр Італії отримала вибачення. Єдине, що перед Кадировим він вибачився публічно, перед Трампом епістолярно, а перед Мелоні – особисто. А за травневі шашлики він вибачитися ще не хоче? Чи такі дрібниці, на думку шоумена не варті вибачень?

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