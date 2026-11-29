Грошове забезпечення військових: розрив між словами та реальністю
Можна довго сперечатися щодо того, чи вартий ризик 120 тисяч на місяць, але одне можна сказати точно: за пʼять років $4000 перетворилися на $2765.
Але найбільший сором – це базове ГЗ у розмірі 20 тисяч гривень. Будемо чесні: на ці гроші сьогодні неможливо прожити. Не "жити гідно", ні. Саме прожити – неможливо. І це одна з причин, чому люди не йдуть навіть на безпечні тилові посади. Виявляється, бажаючих поміняти своє життя на безстрокову службу та $440 – не дуже багато (зауважу, що в тиловому офері не буде навіть безкоштовного проїзду).
Пишатися котиками та одночасно ставити їх на межу бідності - краща ілюстрація того, як суспільство та влада сьогодні ставляться до військових. Бо "ЗСУ – титани", а титанам не потрібні якісь земні гроші. Їм не потрібно платити за школи дітей, купувати їжу та іноді міняти одяг. Вони мають не жалітися та вимагати, а мовчки нести свій жертовний чин.
Джерело: https://censor.net/ua/b4036139.