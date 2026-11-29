Грошове забезпечення військових: розрив між словами та реальністю

У мене дуже непогане ГЗ, якого, безумовно, не вистачило б на родину з чотирьох людей, якби ми жили тільки на ці гроші. Бойові – це все ще солідна зарплата для України

У мене дуже непогане ГЗ, якого, безумовно, не вистачило б на родину з чотирьох людей, якби ми жили тільки на ці гроші. Бойові – це все ще солідна зарплата для України

Фото: з відкритих джерел

Можна довго сперечатися щодо того, чи вартий ризик 120 тисяч на місяць, але одне можна сказати точно: за пʼять років $4000 перетворилися на $2765. Але найбільший сором – це базове ГЗ у розмірі 20 тисяч гривень. Будемо чесні: на ці гроші сьогодні неможливо прожити. Не "жити гідно", ні. Саме прожити – неможливо. І це одна з причин, чому люди не йдуть навіть на безпечні тилові посади. Виявляється, бажаючих поміняти своє життя на безстрокову службу та $440 – не дуже багато (зауважу, що в тиловому офері не буде навіть безкоштовного проїзду). Пишатися котиками та одночасно ставити їх на межу бідності - краща ілюстрація того, як суспільство та влада сьогодні ставляться до військових. Бо "ЗСУ – титани", а титанам не потрібні якісь земні гроші. Їм не потрібно платити за школи дітей, купувати їжу та іноді міняти одяг. Вони мають не жалітися та вимагати, а мовчки нести свій жертовний чин. Джерело: https://censor.net/ua/b4036139.

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