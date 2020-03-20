До Києва прибули спецпотяги з Польщі та Чехії

За минулу добу, 19 березня, продовжує зменшуватися кількость пропускних операцій на кордоні - загалом за добу прикордонники здійснили оформлення 27,5 тисячі осіб

Фото: @UKRinPL

За минулу добу, 19 березня, продовжує зменшуватися кількость пропускних операцій на кордоні - загалом за добу прикордонники здійснили оформлення 27,5 тисячі осіб

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Державної прикордонної служби.

Зокрема, на кордоні оформлено 25,7 тисячі осіб, на лінії розмежування – 1,4 тисячі осіб і на адмінмежі – 350 осіб. Переважна їх більшість – понад 19 тисяч – це оформлення наших співвітчизників, які прямували на в’їзд із-за кордону та з тимчасово окупованих територій України.

Також приває доставка додому українців, які знаходяться на суміжній стороні без транспортних засобів - упродовж доби із залучення транспортних засобів органів місцевої влади та ДСНС забезпечено доставку в Україну майже 2,3 тис. наших співвітчизників.

У свою чергу, посольство України у Польщі повідомило у Twitter, що минулої ночі 760 наших громадян з Чехії прибули в Перемишль, звідки о 2:30 потягом "Укрзалізниці" вирушили в Україну.

"Операція "транзит" з Чехії в Україну потягами польської PKP Intercity та "Укрзалізниці" через місто Перемишль пройшла успішно", - йдеться у повідомленні.

Операція "транзит" з Чехії в Україну потягами польської PKP Intercity та Укрзалізниці через місто Перемишль пройшла успішно

Цієі ночі 7️⃣6️⃣0️⃣ наших громадян з Чехії прибули в Перемишль, звідки о 2:30 потягом Укрзалізниці вирушили в . Вітаємо вдома! Бережіть здоров‘я pic.twitter.com/kA6auxDyzE — Ukraine in Poland (@UKRinPL) March 20, 2020

За словами речника ДПС Андрія Демченка, продовжують прибувати і евакуаційні авіарейси з українцями з різних напрямків, яких приймають столичні аеропорти, а також у Харкові, Львові, Дніпрі та Одесі, пише "Українська правда".

Також він додав, що оскільки є попит на повернення українців зокрема із Польщі, Мінінфраструкутри разом із МЗС та "Укрзалізницею" організувало додаткові спецрейси залізницею. Зранку 20 березня вже прибуло два таких потяги, до кінця дня очікується ще декілька.

"З Києва до Перемишля вони йшли порожні, лише з екіпажем, а поверталися з нашими громадянами. Наразі таким чином в Україну повернулося більше 1150 українців, а також двоє іноземців із посвідкою на проживання в Україні", - сказав Демченко.

Він зауважив, що на борт цих потягів піднялися представники санітарно-карантинного підрозділу, людям виміряли температуру і перевірили їхній стан здоров'я візуально. Підвищеної температури ніхто не мав. Люди заповнили згоду на добровільне проведення профілактичних заходів, і всі вони прослідували в Україну.

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Нагадаємо, 18 березня в Україну повернулись близько 20 тисяч українців.