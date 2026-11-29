ГУР уразило хімічне підприємство "КуйбишевАзот" у російському Тольятті
У ніч на 29 листопада оператори далекобійних дронів ГУР завдали удару по підприємству "КуйбишевАзот" у місті Тольятті Самарської області РФ
Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, інформує RegioNews.
"КуйбишевАзот" є одним із найбільших підприємств російської хімічної промисловості, яке працює на потреби військово-промислового комплексу РФ.
Підприємство виробляє сировинні компоненти для вибухівки та боєприпасів, а також високов'язкі поліаміди для ракетної галузі.
На території підприємства зафіксовані численні вибухи та масштабна пожежа.
Нагадаємо, 28 листопада та в ніч на 29 листопада Сили оборони України завдали ударів по логістиці російських військ у Брянській, Донецькій та Луганській областях.
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