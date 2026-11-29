Фото: поліція

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу поліції.

17-річний місцевий житель за кермом авто ВАЗ-2105 наїхав на 49-річного велосипедиста, який їхав у попутному напрямку. Після зіткнення автомобіль протягнув чоловіка разом із велосипедом ще кілька метрів, перш ніж зупинитися. Від отриманих травм 49-річний чоловік загинув на місці.

За результатами перевірки на стан алкогольного сп'яніння водій був тверезим. У салоні авто також перебували двоє односельців неповнолітнього.

Автомобіль та велосипед вилучили й помістили на спеціальний майданчик поліції.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Правоохоронці встановлюють усі обставини та причини аварії, зокрема те, як неповнолітній отримав доступ до керування автомобілем.

Нагадаємо, вдень 20 листопада на Закарпатті автомобіль вилетів у кювет та перекинувся. Постраждали п'ятеро людей, водія затримали – він був напідпитку.