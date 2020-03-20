Зеленський заявив про повернення в Україну понад 50 тис. громадян

Протягом останніх п'яти днів з-за кордону в Україну повернулися більш як 50 тисяч наших співгромадян, на сьогодні заплановано ще 42 авіарейси та кілька потягів

Фото: скрін з відео

Протягом останніх п'яти днів з-за кордону в Україну повернулися більш як 50 тисяч наших співгромадян, на сьогодні заплановано ще 42 авіарейси та кілька потягів

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