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20 березня 2020, 13:24 23

Зеленський заявив про повернення в Україну понад 50 тис. громадян

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20 березня 2020, 13:24 23
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Протягом останніх п'яти днів з-за кордону в Україну повернулися більш як 50 тисяч наших співгромадян, на сьогодні заплановано ще 42 авіарейси та кілька потягів
Фото: скрін з відео
Протягом останніх п'яти днів з-за кордону в Україну повернулися більш як 50 тисяч наших співгромадян, на сьогодні заплановано ще 42 авіарейси та кілька потягів

Як передає RegioNews, про це повідомив Зеленський у своєму відеозверненні 20 березня.

"За останні п'ять днів ми повернули більш як 50 тисяч українських громадян. На сьогодні 42 авіарейси, які доставлять ще 8 тисяч українців", - розказав він.

За словами гаранта, сьогодні з Перемишля вирушать п'ять поїздів, які доставлять в Україну більш як три тисяч наших громадян.

Крім того, на 21 березня заплановано потяг, який поверне українців з Литви та Латвії.
"Усі, хто повертаються з-за кордону, проходять медичну перевірку. Дуже тішить, що переважна більшість з них, свідомо обирає домашню самоізоляцію на 14 днів навіть незважаючи на відсутність у них симптомів", - додав Зеленський.

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Нагадаємо, також Україна домовилась з Канадою про взаємну евакуацію громадян, а з Угорщиною та Польщею - про транзитні коридори, якими українці зможуть повернутись додому.

19 березня прикордонники здійснили оформлення 27,5 тисячі осіб. 18 березня в Україну повернулись близько 20 тисяч українців.

Відправка потягу Рига - Київ для евакуації українців, які залишилися на території Латвії планується на 21-22 березня.


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