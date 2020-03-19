В Україну повернулися ще близько 20 тис. громадян
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прикордонників.
Також упродовж доби із залученням транспорту ДСНС, а також органів місцевої влади та волонтерів на сході та заході країни доставлено в Україну майже 3,4 тис. наших співвітчизників.
Крім того, минулої доби прикордонники провели опитування щодо стану здоров’я та виміри температури тіла у майже 22 тисяч осіб, які їхали з-за кордону чи тимчасово окупованих територій.
"На кордоні з Білоруссю в українця, який повертався з-за кордону, виявили підвищену температуру. Його доставили в медзаклад, де, попередньо, виключили захворювання на коронавірус. Цей чоловік та троє його попутників, серед яких і водій автомобіля, перебувають під наглядом медиків", - йдеться у повідомленні.
Як повідомив спікер ДПС Андрій Демченко, за добу 40 іноземців не пустили в країну, пише "Інтерфакс-Україна" .
.За його словами, через державний кордон, лінію розмежування і адміністративну межу з Кримом в обох напрямках було трохи більше ніж 31 тис. осіб, 27 тис. з яких - це пропускні операції на державному кордоні. За його словами, триває зменшення пасажиропотоку.
Демченко зазначив, що пасажиропотік знижується не лише на держкордоні, а й на лінії розмежування і на кордоні з Кримом, зокрема, за останню добу лінію розмежування перетнули 3 тис. 300 осіб, більшість з яких прямували в напрямку окупованій території, а межу з Кримом - 1 тис. 100 осіб.
Читайте також: Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
Станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.
17 березня державний кордон України загалом перетнуло майже 86,5 тисячі осіб як на в’їзд, так і на виїзд. Понад 50 тисяч з них – це українці, які поверталися додому із-за кордону.
Словаччина, Молдова, Польща, Чехія вводять тимчасове обмеження на в'їзд, Болгарія оголосить список країн, чиїх громадян не будуть пускати в країну.
Укрзалізниця скасовує потяги до Польщі - у ніч на 15 березня призупиняється пасажирське залізничне сполучення з Польщею.
- 17:10 19 березня У Черкасах людей, які хворіють, намагаються запроторити до поліції
- 17:06 19 березня Меру Івано-Франківська пояснили, чому працює "Епіцентр"
- 16:55 19 березня В Києві ще один випадок зараження коронавірусом - МОЗ
- 16:54 19 березня У Раді говорять, що компенсації люстрованим чиновникам "потягнуть" на мільярди гривень
- 16:53 19 березня В Луганській області СБУ знайшла схрон зі зброєю, викраденою у 2014 році з Криму
- 16:52 19 березня На Чернігівщині підозрюють нові випадки зараженням COVID-19
- 11:24 19 березня Коронавірус в Україні: хроніка (оновлюється)
- 10:00 18 березня Хроніки українського карантину: Львів – насторожений до світу
- 15:46 16 березня Держзрада: в Івано-Франківську вимагають від президента перевірити дії Єрмака у Мінську
- 14:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живе Житомир в надзвичайному стані
- 12:00 17 березня Хроніки українського карантину: як живуть коронавірусні Чернівці
- 08:34 19 березня Інфекціоніст із Чернівців Ольга Кобевко відповідає на запитання про коронавірус