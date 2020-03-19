В Україну повернулися ще близько 20 тис. громадян

За добу, 18 березня,– співробітники Держприкордонслужби України здійснили більше 31 тисячі пропускних операцій, переважна більшість яких (близько 20 тисяч) – це оформлення українців на в’їзд

Фото: DPSUkraine

За добу, 18 березня,– співробітники Держприкордонслужби України здійснили більше 31 тисячі пропускних операцій, переважна більшість яких (близько 20 тисяч) – це оформлення українців на в’їзд

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу прикордонників.

Також упродовж доби із залученням транспорту ДСНС, а також органів місцевої влади та волонтерів на сході та заході країни доставлено в Україну майже 3,4 тис. наших співвітчизників.

Крім того, минулої доби прикордонники провели опитування щодо стану здоров’я та виміри температури тіла у майже 22 тисяч осіб, які їхали з-за кордону чи тимчасово окупованих територій.

"На кордоні з Білоруссю в українця, який повертався з-за кордону, виявили підвищену температуру. Його доставили в медзаклад, де, попередньо, виключили захворювання на коронавірус. Цей чоловік та троє його попутників, серед яких і водій автомобіля, перебувають під наглядом медиків", - йдеться у повідомленні.

Як повідомив спікер ДПС Андрій Демченко, за добу 40 іноземців не пустили в країну, пише "Інтерфакс-Україна" .

.За його словами, через державний кордон, лінію розмежування і адміністративну межу з Кримом в обох напрямках було трохи більше ніж 31 тис. осіб, 27 тис. з яких - це пропускні операції на державному кордоні. За його словами, триває зменшення пасажиропотоку.

Демченко зазначив, що пасажиропотік знижується не лише на держкордоні, а й на лінії розмежування і на кордоні з Кримом, зокрема, за останню добу лінію розмежування перетнули 3 тис. 300 осіб, більшість з яких прямували в напрямку окупованій території, а межу з Кримом - 1 тис. 100 осіб.

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Станом на 18 березня підтвердили ще 2 випадки коронавірусу - в Донецькій області і в Києві. Таким чином, в Україні лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання COVID-19.

17 березня державний кордон України загалом перетнуло майже 86,5 тисячі осіб як на в’їзд, так і на виїзд. Понад 50 тисяч з них – це українці, які поверталися додому із-за кордону.

Словаччина, Молдова, Польща, Чехія вводять тимчасове обмеження на в'їзд, Болгарія оголосить список країн, чиїх громадян не будуть пускати в країну.

Укрзалізниця скасовує потяги до Польщі - у ніч на 15 березня призупиняється пасажирське залізничне сполучення з Польщею.