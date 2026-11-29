На Сумщині та Харківщині прикордонники знешкодили понад 100 російських дронів
Упродовж минулої доби підрозділи ДПСУ знешкодили 107 російських безпілотників на Сумщині та Харківщині
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.
Військовослужбовці 5-го прикордонного загону нейтралізували дві "Гербери", два "Ланцети", 14 "Молній" та 36 FPV-дронів, серед яких два типу "Ждун" та 21 на оптоволоконному керуванні.
Бійці прикордонної бригади "Сталевий кордон" знешкодили ще 38 FPV-дронів.
На Харківщині військовослужбовці 4-го прикордонного загону перехопили один реактивний "Шахед", п'ять "Молній" та дев'ять FPV-дронів.
Нагадаємо, у ніч на 29 листопада РФ атакувала Україну 140 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 27 локаціях.
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