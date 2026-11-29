Фото: ДПСУ

Упродовж минулої доби підрозділи ДПСУ знешкодили 107 російських безпілотників на Сумщині та Харківщині

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на Держприкордонслужбу.

Військовослужбовці 5-го прикордонного загону нейтралізували дві "Гербери", два "Ланцети", 14 "Молній" та 36 FPV-дронів, серед яких два типу "Ждун" та 21 на оптоволоконному керуванні.

Бійці прикордонної бригади "Сталевий кордон" знешкодили ще 38 FPV-дронів.

На Харківщині військовослужбовці 4-го прикордонного загону перехопили один реактивний "Шахед", п'ять "Молній" та дев'ять FPV-дронів.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада РФ атакувала Україну 140 ударними БпЛА. Зафіксовані влучання на 27 локаціях.