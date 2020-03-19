Зеленський призначив главу Тернопільської ОДА
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Офіса гаранта.
Під час особистої зустрічі з Трушем президент наголосив на важливості вирішення нагальних проблем регіону. Зокрема, йшлося про реалізацію інфраструктурних та інвестиційних проектів на Тернопільщині.
Також Зеленський привітав Труша з призначенням і побажав успіхів у роботі.
ДОВІДКА: Володимир Труш народився 1980 року в с. Лучинці Рогатинського району Івано-Франківської області. Має вищу освіту. У 2002 році закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальностями "Фінанси" (магістр з економіки та підприємництва) та "Філологія" (бакалавр з філології).
У 2019-му закінчив Дубенську філію Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (бакалавр з права).
З 2002 по 2008 рік працював у структурі податкової міліції Івано-Франківської області.
У 2016-2019 роках займався підприємницькою діяльністю. З листопада 2019 року – голова Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.
Нагадаємо, 18 березня президент звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.
Після цього Кабмін України погодив призначення головою Тернопільської ОДА Володимира Труша.
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