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19 березня 2020, 11:29 7

Зеленський призначив главу Тернопільської ОДА

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19 березня 2020, 11:29 7
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Президент України підписав указ про призначення Володимира Труша головою Тернопільської обласної державної адміністрації
Фото: president.gov.ua
Президент України підписав указ про призначення Володимира Труша головою Тернопільської обласної державної адміністрації

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на пресслужбу Офіса гаранта.

Під час особистої зустрічі з Трушем президент наголосив на важливості вирішення нагальних проблем регіону. Зокрема, йшлося про реалізацію інфраструктурних та інвестиційних проектів на Тернопільщині.

Також Зеленський привітав Труша з призначенням і побажав успіхів у роботі.

ДОВІДКА: Володимир Труш народився 1980 року в с. Лучинці Рогатинського району Івано-Франківської області. Має вищу освіту. У 2002 році закінчив Національний університет "Львівська політехніка" за спеціальностями "Фінанси" (магістр з економіки та підприємництва) та "Філологія" (бакалавр з філології).

У 2019-му закінчив Дубенську філію Відкритого міжнародного університету розвитку людини "Україна" (бакалавр з права).

З 2002 по 2008 рік працював у структурі податкової міліції Івано-Франківської області.

У 2016-2019 роках займався підприємницькою діяльністю. З листопада 2019 року – голова Рогатинської районної державної адміністрації Івано-Франківської області.

Нагадаємо, 18 березня президент звільнив Ігоря Сопеля з посади голови Тернопільської обласної державної адміністрації.

Після цього Кабмін України погодив призначення головою Тернопільської ОДА Володимира Труша.


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