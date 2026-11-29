На Харківщині внаслідок вибуху невідомого предмета постраждав чоловік
Подія сталася у неділю, 29 листопада, у селищі Старий Салтів Чугуївського району
Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.
Чоловік натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет на власному подвір'ї. Предмет здетонував, внаслідок чого 71-річний чоловік зазнав травм.
Постраждалого госпіталізували. Правоохоронці з'ясовують обставини події.
Нагадаємо, вдень 29 листопада російські війська завдали удару безпілотником по Немишлянському району Харкова. Постраждали 11 людей, серед них двоє дітей.
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