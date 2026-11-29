Ілюстративне фото: з відкритих джерел

Подія сталася у неділю, 29 листопада, у селищі Старий Салтів Чугуївського району

Про це повідомляє RegioNews із посиланням на ДСНС.

Чоловік натрапив на невідомий вибухонебезпечний предмет на власному подвір'ї. Предмет здетонував, внаслідок чого 71-річний чоловік зазнав травм.

Постраждалого госпіталізували. Правоохоронці з'ясовують обставини події.

Нагадаємо, вдень 29 листопада російські війська завдали удару безпілотником по Немишлянському району Харкова. Постраждали 11 людей, серед них двоє дітей.