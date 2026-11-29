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Росія продовжує виробляти та накопичувати ракети для нових атак по Україні. На тлі загрози ударів Україна працює з партнерами над прискоренням постачання засобів протиповітряної оборони

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський, передає RegioNews.

За його словами, частину домовленостей із партнерами щодо посилення ППО вже виконано, однак деякі пакети допомоги досі не реалізовані.

Зеленський доручив МЗС, Міністерству оборони та іншим відповідальним посадовцям зв’язатися з партнерами. До вечора він очікує доповідь щодо термінів постачання ракет-перехоплювачів.

Також президент заслухав доповіді щодо ситуації в енергетиці та на фронті. За його словами, ситуація на фронті залишається складною, але стабільною, українські військові відбивають штурми та завдають ударів по російській логістиці.

Крім того, Україна готується до зустрічі з партнерами наступного тижня, під час якої розраховує посилити свої позиції.

Нагадаємо, у ніч на 29 листопада оператори далекобійних дронів ГУР завдали удару по підприємству "КуйбишевАзот" у місті Тольятті Самарської області РФ.