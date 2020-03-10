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10 березня 2020, 12:00

У Вінниці попрощалися із військовим, який загинув на Донбасі (відео)

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10 березня 2020, 12:00
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У понеділок, 9 березня, у Вінниці поховали загиблого 6 березня на Донбасі лейтенанта 93-ї бригади 40-річного Дмитра Фірсова
Фото з Facebook-сторінки
У понеділок, 9 березня, у Вінниці поховали загиблого 6 березня на Донбасі лейтенанта 93-ї бригади 40-річного Дмитра Фірсова

Про це на особистій Facebook-сторінці повідомив журналіст Роман Ковальський, інформують RegioNews.

Останню шану загиблому бійцеві прийшли віддати Владика ПЦУ Симеон, мер Вінниці Сергій Моргунов та голова Вінницької ОДА Владислав Скальський. Траурна церемонія відбулася у Будинку офіцерів. Коли труну із тілом виносили на вулицю, усі присутні стали на коліна.

Дмитро Фірсов народився у Донецьку. У 2014 році пішов добровольцем у батальйоні "Донбас". Згодом перейшов у 93 бригаду. У загиблого залишилися дружина Тамара та син Георгій. Вони живуть у Вінниці.

Нагадаємо, що 6 березня поблизу населеного пункту Кримське на Луганщині БМП української армії підірвалася на невстановленій вибухівці. Один військовослужбовець загинув, троє отримали мінно-вибухові травми.

Як інформували RegioNews раніше, 9 березня проросійські бойовики у зоні ООС атакували військових медиків та скинули на їх службове авто гранату.


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