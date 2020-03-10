В Виннице попрощались с военным, который погиб на Донбассе (видео)
Об этом на личной Facebook-странице сообщил журналист Роман Ковальский, передают RegioNews.
Последнюю дань уважения погибшему бойцу пришли отдать Владыка ПЦУ Симеон, мэр Винницы Сергей Моргунов и председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский. Траурная церемония состоялась в Доме офицеров. Когда гроб с телом выносили на улицу, все присутствующие стали на колени.
Дмитрий Фирсов родился в Донецке. В 2014 году ушел добровольцем в батальоне "Донбасс". Впоследствии перешел в 93 бригаду. У погибшего остались жена Тамара и сын Георгий. Они живут в Виннице.
Напомним, что 6 марта вблизи населенного пункта Крымское на Луганщине БМП украинской армии подорвалась на неустановленной взрывчатке. Один военнослужащий погиб, трое получили минно-взрывные травмы.
Как информировали RegioNews ранее, 9 марта пророссийские боевики в зоне ООС атаковали военных медиков и сбросили на их служебное авто гранату.
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