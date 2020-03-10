11:36  10 марта
В ВОЗ рассказали, сколько нужно времени на выздоровление от коронавируса
12:15  10 марта
На Донбассе начался новый бой: подбит грузовик ВСУ, есть потери – СМИ
10:06  10 марта
В Черновцы приедет врач из ВОЗ, чтобы осмотреть больного коронавирусом
UA | RU
UA | RU
10 марта 2020, 12:00

В Виннице попрощались с военным, который погиб на Донбассе (видео)

Читайте також
українською мовою
10 марта 2020, 12:00
Читайте також українською мовою
В понедельник, 9 марта, в Виннице похоронили погибшего 6 марта на Донбассе лейтенанта 93-й бригады 40-летнего Дмитрия Фирсова
Фото с Facebook-страницы
В понедельник, 9 марта, в Виннице похоронили погибшего 6 марта на Донбассе лейтенанта 93-й бригады 40-летнего Дмитрия Фирсова

Об этом на личной Facebook-странице сообщил журналист Роман Ковальский, передают RegioNews.

Последнюю дань уважения погибшему бойцу пришли отдать Владыка ПЦУ Симеон, мэр Винницы Сергей Моргунов и председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский. Траурная церемония состоялась в Доме офицеров. Когда гроб с телом выносили на улицу, все присутствующие стали на колени.

Дмитрий Фирсов родился в Донецке. В 2014 году ушел добровольцем в батальоне "Донбасс". Впоследствии перешел в 93 бригаду. У погибшего остались жена Тамара и сын Георгий. Они живут в Виннице.

Напомним, что 6 марта вблизи населенного пункта Крымское на Луганщине БМП украинской армии подорвалась на неустановленной взрывчатке. Один военнослужащий погиб, трое получили минно-взрывные травмы.

Как информировали RegioNews ранее, 9 марта пророссийские боевики в зоне ООС атаковали военных медиков и сбросили на их служебное авто гранату.


Донбасс Донбас загиблі погибшие Винница Вінниця
Сутки на Донбассе: боевики применили запрещенные минометы, один воин ОС ранен
10 марта 2020, 08:14
Украинские военные понесли смертельные потери на Донбассе
09 марта 2020, 10:46
Коронавирус в Украине: хроника (обновляется)
10 марта 2020, 13:18
Гончарук записал видеообращение к украинцам и улетел на отдых
07 марта 2020, 18:02
Только в одной стране Евросоюза нет больных коронавирусом
08 марта 2020, 15:50
В Украине официально подтвержден первый случай коронавируса
03 марта 2020, 11:33
Нашлась страна, которая примет пассажиров многострадального лайнера
08 марта 2020, 16:45
Украинцы летели вместе с больной коронавирусом молдованкой
08 марта 2020, 12:37
Последние Популярные
Сергей Куюн
Вадим Денисенко
Андрей Романенко
Все блоги »
Служили два товарища. Выторгует ли мэр Кропивницкого бренд "Слуги народа"
09 марта 2020, 19:26
Гореть тебе в штабе. Получит ли скандальный нардеп Иванисов своих депутатов на Ровенщине
06 марта 2020, 11:42
Все публикации »
ЗеКабмин. Весенняя пересадка – Спецвыпуск "НеПогоды"
05 марта 2020, 21:00
Королевскую изгоняют, а "слугам народа" охлаждают пыл, – НеПогода
04 марта 2020, 17:50
Зачем Гончаруку наркотики и кого снесёт ураганом Юлия? – НеПогода
27 февраля 2020, 15:28
Все видео »
Кучер Алексей Владимирович
Председатель Харьковской областной государственной администрации
Габинет Дмитрий Анатольевич
Председатель Хмельницкой областной государственной администрации
Коваль Виталий
Председатель Ривненской областной государственной администрации
Все досье »