В Виннице попрощались с военным, который погиб на Донбассе (видео)

В понедельник, 9 марта, в Виннице похоронили погибшего 6 марта на Донбассе лейтенанта 93-й бригады 40-летнего Дмитрия Фирсова

Фото с Facebook-страницы

В понедельник, 9 марта, в Виннице похоронили погибшего 6 марта на Донбассе лейтенанта 93-й бригады 40-летнего Дмитрия Фирсова

Об этом на личной Facebook-странице сообщил журналист Роман Ковальский, передают RegioNews.

Последнюю дань уважения погибшему бойцу пришли отдать Владыка ПЦУ Симеон, мэр Винницы Сергей Моргунов и председатель Винницкой ОГА Владислав Скальский. Траурная церемония состоялась в Доме офицеров. Когда гроб с телом выносили на улицу, все присутствующие стали на колени.

Дмитрий Фирсов родился в Донецке. В 2014 году ушел добровольцем в батальоне "Донбасс". Впоследствии перешел в 93 бригаду. У погибшего остались жена Тамара и сын Георгий. Они живут в Виннице.

Напомним, что 6 марта вблизи населенного пункта Крымское на Луганщине БМП украинской армии подорвалась на неустановленной взрывчатке. Один военнослужащий погиб, трое получили минно-взрывные травмы.

Как информировали RegioNews ранее, 9 марта пророссийские боевики в зоне ООС атаковали военных медиков и сбросили на их служебное авто гранату.