Українські військові зазнали смертельних втрат на Донбасі
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.
"08 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.
Окупанти з протитанкового ракетного комплексу обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців. Внаслідок попадання протитанкової керованої ракети один боєць ЗСУ загинув, ще двоє отримали поранення і один - бойове ураження.
Як інформували RegioNews раніше, 8 березня в районі Мар'їнки бойовики здійснили обстріл українських позицій, в результаті якого виникла пожежа, пошкоджено опорний пункт українських військових.
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