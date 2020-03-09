Українські військові зазнали смертельних втрат на Донбасі

8 березня у зоні проведення ООС на Донбасі один боєць ЗСУ загинув, 4 військових отримали травми

Фото: Facebook-сторінка ООС

8 березня у зоні проведення ООС на Донбасі один боєць ЗСУ загинув, 4 військових отримали травми

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на прес-центр штабу Операції Об'єднаних сил.

"08 березня збройні формування Російської Федерації 6 разів порушили режим припинення вогню. Противник обстріляв наші позиції із заборонених Мінськими домовленостями мінометів калібру 82 мм, а також з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї”, - йдеться у повідомленні.

Окупанти з протитанкового ракетного комплексу обстріляли вантажний автомобіль одного з підрозділів Об'єднаних сил, який рухався до позицій українських військовослужбовців. Внаслідок попадання протитанкової керованої ракети один боєць ЗСУ загинув, ще двоє отримали поранення і один - бойове ураження.

Як інформували RegioNews раніше, 8 березня в районі Мар'їнки бойовики здійснили обстріл українських позицій, в результаті якого виникла пожежа, пошкоджено опорний пункт українських військових.