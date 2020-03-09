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09 березня 2020, 16:53 57

Бойовики на Донбасі атакували військових медиків: фото

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09 березня 2020, 16:53 57
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9 березня проросійські бойовики у зоні ООС атакували військових медиків та скинули на їх службове авто гранату
Фото: прес-центр ООС
9 березня проросійські бойовики у зоні ООС атакували військових медиків та скинули на їх службове авто гранату

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на прес-центр командування Операції об'єднаних сил.

"Противник здійснив обстріл за допомогою безпілотних літальних апаратів, з яких скинув два заряди ВОГ на дах санітарного автомобіля, на якому було чітко видно маркування емблеми Червоного хреста", - йдеться у повідомленні.

Наразі відомо, що вбитих і поранених серед медиків немає.

Як стало відомо раніше,9 березня, починаючи з 11:00, проросійські терористи почали обстрілювати українських військових і скинули на них гранату.


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