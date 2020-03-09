Бойовики на Донбасі атакували військових медиків: фото
9 березня проросійські бойовики у зоні ООС атакували військових медиків та скинули на їх службове авто гранату
9 березня проросійські бойовики у зоні ООС атакували військових медиків та скинули на їх службове авто гранату
Про це повідомляють RegioNews із посиланням на прес-центр командування Операції об'єднаних сил.
"Противник здійснив обстріл за допомогою безпілотних літальних апаратів, з яких скинув два заряди ВОГ на дах санітарного автомобіля, на якому було чітко видно маркування емблеми Червоного хреста", - йдеться у повідомленні.
Наразі відомо, що вбитих і поранених серед медиків немає.
Як стало відомо раніше,9 березня, починаючи з 11:00, проросійські терористи почали обстрілювати українських військових і скинули на них гранату.
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- 15:50 08 березня Тільки в одній країні Євросоюзу немає коронавірусу
- 12:37 08 березня Українці летіли разом із хворою на коронавірус молдованкою
- 18:58 08 березня В Ірані за добу від коронавірусу померла рекордна кількість осіб
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