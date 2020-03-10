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10 березня 2020, 08:14 10

Доба на Донбасі: бойовики застосували заборонені міномети, один воїн ОС поранений

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10 березня 2020, 08:14 10
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9 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню - противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї
9 березня збройні формування Російської Федерації 10 разів порушили режим припинення вогню - противник обстріляв наші позиції із заборонених мінськими домовленостями мінометів калібру 120 мм та 82 мм, а також з гранатометів різних систем, БпЛА, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї

Про це повідомляють RegioNews із посиланням на прес-центр командування Операції об'єднаних сил.

Зокрема, чотири обстріли було зафіксовано в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід", а саме:

поруч з населеними пунктами Широкине та Гнутове – з БпЛА ворог скинув ВОГ-17; двічі неподалік Авдіївки – з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Шість обстрілів противник здійснив у районі оперативно-тактичного угруповання "Північ", а саме:

поруч з Оріховим – з міномету калібру 120 мм ворог випустив 5 мін; поблизу Зайцевого – з 82-мм міномету – 4 міни; неподалік Водяного – з міномету калібру 82 мм – 4 міни, а також зафіксовано 4 постріли зі станкового протитанкового гранатомету; в районі населених пунктів Новолуганське, Луганське та Травневе – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

"9 березня внаслідок ворожих обстрілів один український захисник отримав бойове ураження. З початком цієї доби російські окупаційні війська вогневої активності не проявляли. За поточну добу втрат немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 9 березня проросійські бойовики у зоні ООС атакували військових медиків та скинули на їх службове авто гранату. Вбитих і поранених серед медиків не було. Того ж дня, починаючи з 11:00, проросійські терористи почали обстрілювати українських військових і скинули на них гранату.


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